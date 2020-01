Lumen puutetta Oulujokivarren laduilla

Jari Riekki

Plussakeleistä ja vesisateista huolimatta päästään Oulujokilaakson kunnissa tällä hetkellä hiihtämään joka kunnassa.

Muhoksella ainoa kunnostettu latu on tällä hetkellä Korkalanvaaran kahden kilometrin latu. Utajärvellä on ajettua kirkonkylän valolatua ja Tervareitistöä Sotkalle saakka, mutta keskiviikon sade on heikentänyt latujen kuntoa.

Vaalan kunnan maarakennusmestari Jukka-Pekka Hynynen kertoo, että Vaalassa on kyllä ajettu Kurikkavaarassa kaikki ladut ja taajamassa urheilutalon neljän kilometrin ladut sekä koirahiihtolatu, mutta hiihtobaanat ovat kovin jäisiä.

Vielä huonommat ovat olosuhteet moottorikelkkailun kannalta, sillä moottorikelkkaurilla on vähän lunta ja ojat ovat sulia. Lumen vähyyden vuoksi urille kelkallaan uskaltautuvan täytyykin varoa maasta pilkistäviä kiviä.

– Näissä olosuhteissa ei oikein voi muuta tehdä, kuin odottaa lisän lumen satamista, Hynynen toteaa.

Rokualla on kylpylähotelli health & span toimitusjohtaja Heli Kaikkosen mukaan hiihdettäviä latuja noin 22,5 kilometrin edestä. Hiihtäjien on toki säiden mukaan varauduttava, että ladut voivat paikoin olla huonommassa kunnossa esimerkiksi puista ladulle tippuvan veden vuoksi.

Rokualla hiihdettävänä ovat muun muassa välilatu, Martinkankaan latu, Pookille johtava latu sekä toista talvea käytössä oleva monitoimiura, jossa voi kävellä, pyöräillä hiihtää ja kulkea koiran kanssa.

Monelle hiihtäjälle on erityisen hyvä uutinen, että viime talvena ajamatta jäänyt Pookivaaran latu on nyt ajettuna.

Lauhat ilmat ovat aiheuttaneet alkutalvesta peruuntumisia Pohjois-Pohjanmaalla järjestettäviin hiihtokisoihin.

Esimerkiksi maakuntaviestit oli tarkoitus pitää tänä viikonloppuna Haukiputaan Virpiniemessä, mutta viestit on siirretty maaliskuulle. Samoin piirinmestaruushiihtoja on lykätty 9. helmikuuta pidettäväksi.

Rokuan kansalliset hiihdot ovat Utajärven urheilijoilla ohjelmassa 28.3.

Oulun Tervahiihto on merkittynä kisakalenteriin 28.2. järjestettäväksi.

Tapahtuman järjestäjänä toimivasta Oulun hiihtoseurasta kerrotaan, että tapahtumaan on tähän mennessä ilmoittautunut vasta noin 350 hiihtäjää. Heikot kelit vaikuttavat ilmoittautumisintoon.

Suunnitelmissa on järjestää Tervahiihto viime vuosien tapaan Oulujokilaakson Tervareitistöllä Utajärveltä ja Muhokselta Ouluun Hiukkavaaraan. Valittavana on 80, 50 ja 15 kilometrin matkat.

Lämpimät kelit muodostavat vakavan uhan tapahtuman järjestämiselle, sillä varsinkin suo-osuudet ovat pahasti vesillä. Niitä varten tarvittaisiin ensin kovia pakkasia ja sitten runsaasti lumentuloa, jotta hiihtoreitti saadaan ajettua hiihdettäväksi.

Kisaorganisaation on määrä helmikuun alussa päättää, hiihdetäänkö alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, vai täytyykö keksiä jokin vaihtoehtoinen ratkaisu Tervahiihdon 2020 toteuttamiseksi.