Mansikan itsepoiminta tänä kesänä suosittua – paikalliset nuoret korvasivat venäläispoimijat

Marianne Ollikainen

Oulujokivarressa Ilpo Hepolan mansikkatilalla on täysi kuhina päällä: polka-lajikkeen pääsato on valmistunut ja se tietää viljelijälle kiirepäiviä.

– Tänä vuonna tulee marjaa paljon. Kukinta jäi kesäkuun helteiden takia lyhyeksi ja sato kypsyy nyt samanaikaisesti ja nopeasti, kertoo Hepola.

Heinäkuun ensimmäisen ja toisen viikon sade ja kosteus lisää marjan kokoa. Viljelijä ei kuitenkaan toivo rankkasateita, sillä pehmeän mansikan pinta ei tykkää kovasta sateesta.

Hepolan marjatilalla on asiakkaiden toivomuksesta pitäydytty polkassa jo useita vuosia.

– Se on makea ja runsasmarjainen. Marjan koko vain saisi olla hiukan suurempi.

– Uusiakin lajikkeita on kokeiltu, mutta niiden talven kestävyydessä on toivomisen varaa.

Hepola on harjoittanut mansikanviljelyä lähes 40 vuotta. Hän toteaa hymyssä suin, että tänä keväänä on palattu 20 vuotta taaksepäin.

– Meillä on ollut 20 vuotta venäläisiä kausityöntekijöitä, mutta nyt koronarajoitusten takia heidän maahan pääsy on estynyt ja meillä on pelkästään Oulujokilaakson nuoria kesätöissä.

Hepola on tyytyväinen nuorten palkkaamiseen ja arvelee, että tällä kotimaisella työvoimalla mennään jatkossakin.

– Onhan se hirmuinen paperinippu, joka on täytettävä jokaisen ulkomaisen kausityöntekijän työluvista. En ole koskaan selvin päin allekirjoittanut niin paljon nimeäni papereihin, Hepola nauraa ja pitää uutta kausityölakia viljelijän kannalta epäonnistuneena.

