Maustetytöt ponnisti läpimurron kynnykselle

Jari Riekki

Vaalan Kankarissa lapsuutensa ja osan nuoruuttaan viettäneiden siskosten Anna ja Kaisa Karjalaisen kesä 2019 kuluu pitkälti Suomen keikkalavoja kiertäessä ja esikoislevyä viimeistellessä.

Maustetytöt -yhtyeen muodostavat Anna ja Kaisa ovat viime kevään aikaan tulleet radioaalloilta ja netin suoratoistopalveluista tutuksi Tein kai lottorivini väärin -kappaleesta. Yhtye on perustettu puolitoista vuotta sitten, mutta jo nyt sitä hehkutetaan Rumbassa ja muissa musiikkijulkaisuissa.

Lottorivibiisi on maustetyttöjen ensimmäinen julkaistu single. Kesäkuun alussa ilmestyy bändin toinen single, joka on kuunneltavissa muun muassa Spotifyssä, ja syksyllä markkinoille tulee Maustetyttöjen ensimmäinen pitkäsoitto, jota levytetään Kempeleessä studiolla.

Keikkakalenterissa Maustetytöillä on kesä-elokuulle kaikkiaan 34 keikkaa tiedossa. Suomen lyhyen suven aikana jokaiselle viikonlopulle riittää esiintymisiä, parhaimmillaan 2-3 saman viikonlopun aikana.

Maustetytöt voi nähdä Suomen suurimpiin kuuluvien festareiden, kuten muun muassa Ruisrockin, Qstockin, Flow Festivaalin ja Ilosaarirockin esiintymislavoilla, mutta myös pienemmillä festareilla kotikunnassa Vaalassa Bussikaljapäivillä ja Utajärvellä Untorockissa.

– Onneksi aika moni keikka on Keski-Suomessa, josta on melko lyhyt matka Vaalaan välillä levähtämään, Anna Karjalainen iloitsee.

Anna ja Kaisa Karjalainen asuivat Vaalan Kankarissa Soutuojalla lukioikäisiksi Seija ja Timo Karjalaisen perheessä. Anna muistelee, että Isä-Timolla oli tapana soittaa kotona kitaraa ja kuunnella musiikkia, mikä ilmeisesti osaltaan kannusti perheen tyttäriä musiikin saralle jo alle kymmenvuotiaana.

– Kansalaisopistossa oli silloin tosi hyvin laulua ja musiikkia tarjolla, joihin osallistuimme. Kulttuurielämä oli muuten hieman köyhää Vaalassa, mutta siellä pärjäsi, kun oli hyvä mielikuvitus, Anna muistelee.

Alkuvaiheessa myös kolmas sisar Maija oli mukana musiikkiharrastuksessa ja tytöt soittivat nimellä Kaneli, mutta sillä kokoonpanolla Karjalaisen tyttäret eivät ole pitkään aikaan soittaneet.

Noin kymmenen vuotta sitten Anna ja Kaisa muuttivat Ouluun lukioon, mutta kävivät silloinkin useana viikonloppuna kotosalla ja pyrkivät nykyisinkin mahdollisuuksien mukaan pistäytymään kotona Kankarin rauhassa.

– Teini-iässä Vaalassa ahdisti, kun ei koskaan tapahtunut mitään, mutta nyt se onkin hyvä asia. Täällä voi rauhoittua silloin kun ei halua nähdä ketään.

Paluu kotikuntaan esiintymislavalle Bussikaljapäivillä heinäkuussa kieltämättä jännittää Anna Karjalaista. Millaista on soittaa tutussa ympäristössä? Mahtaako heitä tulla kukaan kuuntelemaan?

Toisaalta tapahtuman pienuus on Maustetytöille hyvä lähtökohta, sillä he tykkäävät parhaiten esiintyä pienissä esiintymispaikoissa, esimerkiksi jonkin pubin tai baarin nurkassa. Pienillä festareilla on usein paras tunnelma.

Maustetytöissä Anna soittaa kitaraa ja Kaisa syntikkaa. Monien aloittelevien bändien tapaan Maustetytöt soittaa myös covereita eli lainabiisejä, mutta ne ovat jäämässä pois.

Televisiossa ja netissä pyörii parhaillaan S-ryhmään kuuluvan Prisman mainos, jonka taustamusiikkina soi Maustetyttöjen versio Pelle Miljoonan hitistä Juokse villi lapsi.

– Saimme mainostoimistolta vapaat kädet kappaleen versiointiin, Anna kertoo.

Maustetyttöjen haaveena on tehdä sellaista musiikkia, joka omasta mielestä kuulostaa hyvältä, ja jota itsekin jaksaa kuunnella.

Yhtyeen musiikkia on verrattu paljon esimerkiksi Leevi and the Leavingsin tuotantoon, eikä Anna Karjalainen kiellä, etteikö vaikutteita olisi Gösta Sundqvistin sanoittamista klassikkohiteistä olisi saatu.