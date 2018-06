”Meidän koulu on kivan pieni, ei hometta ja ruoka on hyvää”

Marianne Ollikainen

Kylmälänkylän koulun oppilaat kiteyttivät vuoron perään oman näkemyksestä siitä, minkälainen on 130 vuotta vanha kotikylän koulu.

Oppilaat olivat hyvin tietoisia koulunsa pienuudesta, josta on tulossa koulun pysyvyyden kannalta myös ongelma. Juhlavuottaan viettävässä koulussa on 23 oppilasta ja kaksi opettajaa.

Koulun nykyinen rehtori ja 3-5.-luokkien opettaja Mikko Koskimaa sanoo, että tällaista yhteisöllisyyttä kuin mitä koulun väki tuntee keskenään, on vaikea kuvailla.

– Täällä on hieno yhteishenki. Meillä onnistuu täällä spontaanit lähdöt luontoon, joka on heti koulun pihalla vastassa. Vanhemmat ovat kiitettävästi mukana varojen hankinnassa ja pääsemme koulun retkille vuosittain.

– Olisihan se sääli lopettaa koulua, kun kuitenkin oppilasmääräkin näyttäisi säilyvän tulevina vuosina 26-28 oppilaassa.

Muhoksen kunnanvaltuusto on kouluverkkoselvityksessä antanut koululle vielä vuoden aikaa. Syksyllä ensi vuoden talousarvion laadinnan yhteydessä koulun kohtalo tulee taas kertaalleen valtuustokäsittelyyn.

