Metsäammattilainen töissä suomalaisten sielunmaisemassa

Arto Nenonen

Suomalaiset ovat tunnetusti metsäkansaa. Me suuntaamme metsään vaeltamaan, harjoittamaan keruutaloutta, metsästämään tai ihan vain olemaan ja stressiä lieventämään.

Muhoslainen Jussi-Pekka Hoppa saa kollegoidensa tapaan metsän tarjoamat hyvät asiat luontaisetuna. Stora Enson metsäasiantuntija nimittäin on työkseen metsässä, satoi tai paistoi.

Rovaniemellä metsätalousinsinööriksi kouluttautunut Hoppa on toiminut ostomiehenä metsäyhtiöissä 13 vuoden ajan. Nykyisen työnantajansa palveluksessa hän on ollut pari vuotta.

– Kyllä tämä on minulle kutsumusammatti. Metsä on kiinnostanut aina. Verenperintöäkin on mukana. Isäni ja ukkini ovat olleet metsäalalla töissä. Kotonakin meillä oli omaa metsää. Siellä tuli kuljettua isän ja velipoikien kanssa, Hoppa kertoo.

Tällä hetkellä hakkuutoiminnassa on meneillään kelirikko- ja huoltoseisokki. Metsäasiantuntija Hoppa ei silti jouda lepäämään laakereillaan. Uusia hakkuuleimikoita etsitään koko ajan.

– Halutuimpia ovat kesäharvennuskohteet. Niitä kannattaa nyt tarjota myyntiin.

Kulunut talvi oli kelien suhteen varsin vaihteleva. Talvileimikot saatiin Hopan mukaan hakattua kuitenkin koko lailla hyvin, vaikkei kunnon talvea tullut oikeastaan ollenkaan.

– Juontouria piti toki polkea kovaksi etukäteen, kun normaalitalvena riittää pelkkä tien linkous leimikolle. Apuna käytettiin myös ajourille levitettyjä hakkuutähteitä. Jouduimme lopulta tekemään vain muutamia jatkoaikasopimuksia metsänomistajien kanssa.

Talvileimikoiden käsittelyä helpotti myös se, että Muhoksella ja Utajärvellä oli hyvin tarjolla konekalustoa.

