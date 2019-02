Mittaustulokset vahvistivat epäilyt mikrobivaurioista

Arto Nenonen

Muhoksen Kirkonkylän vanhan puolen koulun sisäilmamittauksista ja kuntotutkimuksista on saatu ennakkotietoja. Tulosten perusteella voidaan todeta käyttäjien kokemien oireiden johtuvan rakennukseen liittyvistä monista rakenteellisista ongelmista.

Kunnan sisäilmatyöryhmä tutustui mittausten ja tutkimusten ennakkotietoihin kokouksessaan torstaina 7. helmikuuta.

Rakenteissa on mikrobivaurioita ja mikrobeja pääsee myös sisäilmaan. Neljässä sisäilmanäytteessä on mitattu toimenpiderajan ylittävä pitoisuus aktinobakteereja. Kolme tiloista on luokkatiloja, jotka suositellaan otettavaksi pois käytöstä.

Jos uusista mittauksista löytyy lisää mikrobivaurioisia tiloja, nekin otetaan pois käytöstä.

Tarvittavia väistötilaratkaisuja etsitään kevään ajaksi kunnan omista rakennuksista. Kuntotutkimuksen loppuraportti valmistuu maaliskuussa. Sen perusteella tehdään päätös koulun korjaamisesta tai uuden rakentamisesta.