Moottorisahataiteilija suosii jenkkityyliä

Jari Riekki

Gneissi Rockin aikaan nähtiin Manamansalon Portin pihalla pienimuotoinen taidenäyttely, kun lapinlahtelainen moottorisahataiteilija Ari Vornainen esitteli moottorisahalla veistämiään eläin- ja ihmishahmoja.

Ari Vornainen kertoo tienaavansa leipänsä pääsääntöisesti metsäteollisuuden palveluksessa metsäkonekuskina.

Noin kuusi vuotta sitten hän alkoi ajatella, että puulle voisi tehdä muutakin kuin laittaa poikki ja pinoon.

Vornainen kävi katsomassa eräiden moottorisahaveistäjien töitä ja ryhtyi itse harjoittelemaan veistämistä. Ensimmäinen työ oli neljällä jalalla seisova karhu.

Kuudessa vuodessa on taito karttunut siihen malliin, että moottorisahan terällä syntyy ihmisiä, eläimiä ja autojakin.

Vornainen kertoo, että puulajeista kuusi on paras sahalla veistettäväksi. Mänty olisi pehmeämpi, mutta siitä irtoaa enemmän pihkaa, joka sotkee sahan ja veistäjänkin. Koivu on ominaisuuksiltaan kova työstettävä. Haapa olisi muuten hyvä puu, mutta sen rungoissa on yleensä hiekkaa, mikä tylsyttää sahan terän nopeasti.

