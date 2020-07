Muhoksella valmistellaan kolmen alakoulun mallia

Marianne Ollikainen

Muhoksella aloitetaan jälleen kouluverkon selvitystyö. Kunnanvaltuusto päätti maanantai-iltana perustaa virkamiestyöryhmän, jonka tehtävänä on laskea toimiva vaihtoehto siten, että kuntaa jää nykyisen viiden alakoulun sijasta kolme alakoulua.

Aikaa työryhmällä on vähän, sillä sen toimikausi päättyy vuoden lopussa ja supistettu kouluverkko pitäisi olla vaiheistettuna käytössä vuodesta 2023 lähtien.

Laitasaaren koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Jani Niiranen pitää kyläkoulun lakkauttamista turhana ajatuksena.

– Koulurakennus on hyvässä kunnossa ja sillä on käyttöikää vielä kymmeniä vuosia. Mielestäni lakkauttamispäätös on omituista ajattelua, jossa ei lasten ja kyläläisten etua ajatella yhtään.

– Muhoksen kunta hioo jatkuvasti kuntastrategiaansa, joten eikö tässä olisi erinomainen tilaisuus erottua muista pitämällä pienet kouluyksiköt elossa? Maaseudun rauha ja pienemmät kouluyksiköt voisivat olla todellisia vetonauloja kaupunkilaisten silmissä.

– Meidän pitäisi saada kaavoitusta ja uusia rakennustontteja koulun lähelle eikä aina vain supistaa.

– Tosin suurin jarru kasvulle on valtatie 22, joka parantamissuunnitelmat eivät taaskaan edenneet hankerahojen jaossa.

Niirasen mielestä koulun lakkauttamisen myötä koulumatkojen kustannukset väistämättä kasvavat, mutta ne arvioidaan aina liian alhaisiksi.

– Nämä kumipyöräkustannukset esitellään aina alakanttiin. Eikö olisi parempi kuskata opettaja koululta toiselle kuin että lapset pitää kuskata opettajan luokse?

Niirasella itsellään on neljä lasta, joista yksi on alakouluikäinen ja nuorimmainen on vielä tulossa kouluikään.

– Jos koulu lopetetaan, niin samalla saa pelätä päiväkodin puolesta. Tuskinpa sitä yksin jätetään koulutiloihin, Niiranen murehtii.

– Minä yllätyin tästä nopeasta aikataulusta. En osannut varautua siihen, että kunnanvaltuusto käsitteli selvitystä jo nyt, kertoo Korivaaran koulun vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja Tiina Heikkinen .

Hän pitää myös lakkauttamisaikataulua nopeana, jos ensimmäiset sopeuttamistoimet tehdään jo vuonna 2023.

Heikkinen myöntää, että kunnan taloudesta pitää pystyä tekemään kokonaiskuva, mutta tunnepohjalta ajateltuna oman kyläkoulun lakkauttaminen on kova paikka.

– En missään nimessä haluaisi koulua lakkautettavan, sillä minusta se on ollut hyvä, yhteisöllinen ja sydämellinen kasvupaikka lapselle. Siellä tunnetaan kaikki ja lapsi tulee sekä nähdyksi että kuulluksi. Olemme olleet jopa etuoikeutetussa asemassa, kun olemme saaneet käydä tätä koulua.

Perheessä on kaksi lasta, jotka ovat 5. luokalla ja ekaluokalla.

Kouluverkkoa on Muhoksella supistettu viime vuosina useita kertoja. Edelliset selvityksen tehtiin vuosina 2007, 2010, 2012 ja 2018. Viimeisimmässä selvityksessä kunnanvaltuusto lakkautti Kylmälänkylän koulun, jossa koulunpito päättyi viime jouluna. Sitä ennen lakkautuslistalle joutuivat Itä-Muhokselta Honkalan ja Mäntyrannan koulut.

Nyt esillä olevissa kouluverkkomalleissa I-vaihtoehto on sellainen, ettei kouluverkkoon kosketa. II-vaihtoehdossa jäljelle jäisivät Kirkonkylän ja Hyrkin koulut.

Työryhmän työstää kuitenkin kolmen koulun mallia siten, että jäljelle jätetään III-vaihtoehdon mukaisesti Hyrkin, Kirkonkylän ja Korivaaran koulut, IV-vaihtoehdon mukaisesti Hyrkin, Kirkonkylän ja Huovilan koulut tai V-vaihtoehdon mukaan Hyrkin, Kirkonkylän ja Laitasaaren koulut.

Jos kouluverkkomalleissa II-V oppilaita halutaan siirtää muihin kouluihin ilman lisärakentamista, niin kouluverkkomalleissa III-IV se onnistuu lukuvuonna 2024-2025. Tällä ratkaisulla mallissa III olisi Kirkonkylän, Hyrkin ja Korivaaran koulut ja mallissa IV Kirkonkylän, Hyrkin ja Huovilan koulut. Oppilasennusteen mukaan molemmissa malleissa lukuvuonna 2024-2025 on oppilaita 889 ja kouluissa tilaa 920 oppilaalle.

Kouluverkkomallissa V oppilaat voidaan siirtää vuotta myöhemmin lukuvuonna 2025-2026 ilman lisärakentamista. Mallissa on Kirkonkylän, Hyrkin ja Laitasaaren koulut. Ennusteen mukaan tuolloin oppilaita on 832 ja kouluihin mahtuu 860 oppilasta. Kouluverkkomallissa II oppilaat eivät mahdu Kirkonkylän ja Hyrkin kouluihin ilman lisärakentamista.

