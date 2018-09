Muhoksen jäähalli päästöttömään aikakauteen

Arto Nenonen

Muhoksen jäähallissa on siirrytty nykyaikaan jään huollon osalta.

Nestekaasukäyttöinen Olympia-kone on saanut tehdä tilaa päästöttömälle akkukäyttöiselle Olympia Icebear -jäänhoitokoneelle.

Vanha jääkone oli hankittu käytettynä ja täysin huollettuna hallin valmistumisen yhteydessä vuonna 1988. Vuosien saatossa Olympian huoltaminen ja kaasutoimintojen säätäminen alkoi olla yhä kalliimpi ja työläämpi urakka.

Tammi-huhtikuun aikana vanhan palvelijan huoltoihin ja korjauksiin kului runsaat neljä tuhatta euroa.

Lisäksi kaasukäyttöisen koneen päästöt lisääntyvät iän myötä. Kaasun epäpuhdas palaminen tuo sisäilmaan häkää, joka on haitallista niin työntekijöille kuin hallin käyttäjillekin.

Uusi jäänhoitokone on vuosimallia 2009 ja sillä on takanaan 1 980 käyttötuntia Ruotsissa. Kone on täyshuollettu.

Halli remonttiin ensi vuonna?

Akkukäyttöisen jäänhoitokoneen hinta on 59 800 euroa. Se on hankittu viiden vuoden mittaisella leasing-sopimuksella.

Vanhasta koneesta kunta sai 6 500 euron hyvityksen.

Leasing-maksut ovat 821 euroa kuukaudessa ja jäännösarvo sopimuksen päättyessä hieman vajaat 12 000 euroa.

Jäähallissa työskentelevät liikuntapaikkojenhoitajat ovat ottaneet uuden jäänhoitokoneen tyytyväisinä vastaan.

– Kone on aiempaa helpompi ajaa, hiljaisempi ja siinä on muitakin työtä helpottavia ominaisuuksia, liikuntapaikkojenhoitaja Esa Heikkinen sanoo.

Seuraava uudistusaskel Muhoksen jäähallissa on mittava peruskorjaus. Remontin hankesuunnittelu on menossa ja sen pitäisi olla valmiina syksyn aikana.

– Ainakin kylmäjärjestelmä on uusittava, sillä nykyistä kylmäainetta ei saa käyttää enää vuoden 2019 jälkeen. Myös kylmäkone on elinkaarensa päässä, Muhoksen kunnan vapaa-aikajohtaja Juha Pesonen toteaa.

Toiveissa on myös hallin lämpöeristäminen, mikä lisäisi jääajan määrää syksystä ja keväästä. Jäähallin remontista päättää Muhoksen kunnanvaltuusto.