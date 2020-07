Muhoksen metsäpalo kytee vielä – vapaaehtoisia kaivataan sammutustöihin

Sami Aspelund

Muhoksella viime maanantaina syttynyttä tulipaloa sammutetaan vielä. Palon leviämisestä ei ole enää vaaraa vaan sammutustyöt kohdistuvat metsänpohjan alla kyteviin pesäkkeisiin. Turvepohaisessa maastossa tuli saattaa kyteä pitkiäkin aikoja. Sammutustöiden laajuuden takia paikalle on pyydetty lisäapua viikonlopun aikana. Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, eli Vapepa, lähetti järjestelmänsä kautta viestiä, jossa pyydettiin vapaaehtoisia liittymään sammutustöihin. Apua sammutustöihin pyydettiin myös Facebookin kautta.

Pekka Pietilä Vapepasta kertoo, että vapaaehtoisia on riittänyt koko viikonlopun ajan ja myös tänään maanantaina. Töitä on tehty kahdessa 6 tunnin vuorossa ja vapaaehtoisille on ollut myös ruokaa tarjolla. Varusteet ovat olleet omalla vastuulla. Mukaan pyydettiin ottamaan myös lapio tai kuokka palopesäkkeiden hajottamista varten. Tämän päivän iltavuoroon tulevia vapaaehtoisia pyydetään saapumaan Tikkalantien päähän klo 14.00 ja ilmoittautumaan Vapepa-johtajalle.