Muhoksen Mimmi vaihtui Nupusta Katiin

Elina Jyrinki

Muhoksen kunnan ja paikallisen yrittäjäjärjestön valitsemaksi uudeksi Muhoksen Mimmiksi on nimitetty Kati Seppänen , 40. Seppänen hoitaa Muhoksen pr-tehtävää seuraavat kaksi vuotta.

Seppänen on muhoslaistunut täysin 13 vuoden aikana, jonka hän on asunut paikkakunnalla. Katin tie kulki synnyinseudulta Puolangalta Muhokselle työn perässä. Kati on työskennellyt aiemmin Nuorten Ystävät ry:llä kehitysvammaispuolen ohjaajana. Nyt hän kulkee työssä Utajärvellä Etsivä nuorisotyöntekijänä.

Kati on aktiivinen lauluharrastaja ja hän on menestynyt lukuisissa karaokekisoissa. Hän on myös intohimoinen puutarhuri ja luontoihminen.

Muhoksen Koivu ja tähti -päivien avajaistoritapahtuma oli viimeinen virallinen mimmiedustus tittelin Katille luovuttaneelle Hannele ”Nuppu” Revolle . Nuppu juonsi tilaisuuden tuttuun rempseään tyylinsä, luvaten ettei hän ole lähdössä Muhokselta mihinkään. Mimmeydestä hänelle jää lukuisia muistoja sekä hienoja kohtaamisia kuntalaisten kanssa.

Uusi Mimmi Kati Seppänen on tänään perjantaina 31.8. tavattavissa yhteisöllisen työtila Kumman avajaisissa kello 18 alkaen. Kumma sijaitsee kunnantalolla, sisäänkäynti Tervareitin puoleisesta ovesta.

Lisätietoa Muhoksen Mimmistä löytyy netistä Mimmisivustolta. Lue Kati Seppäsen haastattelu 28.8. Tervareitistä.

KATSO VIDEO TORITAPAHTUMASTA Tervareitin Facebook-sivulla!