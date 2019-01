Muhoksen valtuustoon jo kahdeksas ryhmä

Arto Nenonen

Muhoslaisessa kunnallispolitiikassa kuohuu jälleen. Lokakuussa Keskustan valtuustoryhmästä lähti omille teilleen kaksi valtuutettua. Syntyi Muhoksen Aito Keskusta -niminen valtuustoryhmä.

Nyt hajaannuksen kylmät tuulet puhkuvat valtuustosalin vasemmalla laidalla.

Vasemmistoliiton ja sosialidemokraattien yhteisestä valtuustoryhmästä on erkaantunut neljä valtuutettua omaksi ryhmäkseen. Ilmoitus uudesta ryhmästä annetaan seuraavassa kunnanvaltuuston kokouksessa 28. tammikuuta.

Uuteen Muhoksen yhtenäinen vasemmisto -nimiseen ryhmään ovat liittyneet Vasemmistoliiton valtuutetut Jari Sirkko , Pekka Kähkönen ja Eero Suomela sekä sosialidemokraattien valtuutettu Minna Nieminen .

– Eroilmoitus vanhasta valtuustoryhmästä on toimitettu. Uuden ryhmän perustamisasiakirja on jo jätetty kunnanvirastolle, joten ihan virallista tämä on, uuden ryhmän puheenjohtajana toimiva Jari Sirkko kertoo.

