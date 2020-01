Muhos myy kyläkoulun kyläyhdystykselle

Marianne Ollikainen

Tekninen lautakunta päätti tiistaina esittää kunnanhallitukselle, että Kylmälänkylän käytöstä poistettu koulu myydään kyläyhdistykselle 1 euron kauppahinnalla.

Kyläyhdistys on tarjonnut koulurakennuksesta ja 1,95 hehtaarin koulutontista 1 euron nimellistä kauppahintaa.

Lisäksi kyläyhdistys esitti kaupan ehdoksi, että kunta sitoutuisi uusimaan rakennuksen jätevesijärjestelmän ja hankkisi rakennukseen viisi ilmalämpöpumppua. Jätevesijärjestelmän umpisäiliöiden uusimisen on arvioitu maksavan 20 000 euroa ja ilmalämpöpumput 10 000 euroa.

Tekninen lautakunta ei kuitenkaan lähtenyt rahoittamaan peruskorjausta vaan esittää, että kyläyhdistys hakee kiinteistölle korjausmäärärahoja leader-rahoituksena.

Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Mira Holappa on iloinen kiinteistökaupan etenemisestä ja siitä, että kylätalon saaminen on katsottu Kylmälänkylälle tarpeelliseksi.

– Leader-rahoitusta toki haetaan, mutta vielä en ole ehtinyt selvittää, mitä kaikkea hakemukseen vaaditaan.

Leader-rahoitusta voi saada 50 prosenttia peruskorjauksen kokonaiskustannuksista. Pienellä budjetilla toimiva kyläyhdistys joutuu todennäköisesti hakemaan loppurahoitukseen päätöstä Muhoksen kunnalta.

Kylmälänkylän koulurakennuksen käyttö on päättynyt 31.12.2019 ja rakennus on nyt tyhjillään. Kunnanvaltuusto on elokuussa listannut rakennuksen purettavien tai myytävien rakennusten joukkoon. Mikäli rakennus olisi jouduttu purkamaan, sen purkukustannuksiksi on arvioitu 30 000 euroa.

Lopullisen myyntipäätöksen kiinteistöstä tekee Muhoksen kunnanvaltuusto.