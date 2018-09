MuPS-kasvattien kullan kimallus vaihtui hopeaan

Arto Nenonen

Oulun Lippo Junioreiden A-poikien kultajahti päättyi sunnuntaina Hyvinkään Pihkalassa katkeraan tappioon.

Kotijoukkue Tahko näytti kovuutensa ja vei ottelun suoraan kahdessa jaksossa 3-2 ja 5-2.

Hyvinkään Tahko karkasi kolmen juoksun johtoon heti ensimmäisellä tasoittavalla vuorollaan.

Neljännen aloittavalla Lippo Juniorit käynnisti kirin, joka jäi vajaaksi tuottaen vain kaksi juoksua.

Lyöjinä olivat Eetu Suni ja Touko Loukkola. Kotiin juoksivat Oskari Salmela ja Kasperi Salmela.

Toisen jakson alussa Tahko onnistui kahdesti. Lippo Juniorit nousi rinnalle toisen jakson tasoittavalla.

Tahko löi kuitenkin jakso- ja otteluvoittoon sekä Suomen mestaruuteen tarvittavat juoksut kolmannessa ja neljännessä vuoroparissa.