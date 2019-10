Oulujokilaakson luoville voimille tunnustusta

Marianne Ollikainen

Juhlavuotensa kunniaksi Tervareitti on jakanut jokaiseen levikkialueensa kuntaan paikallislehden tunnustuspalkinnon.

Vaalasta palkinnon sai musiikinopettaja, laulaja ja kulttuuritapahtumien tuottaja Helena Vähäsarja-Haataja . Utajärvellä tunnustus meni urheilu- ja kesätapahtumien monitoimimiehelle Seppo Kinnuselle ja Muhoksella sarjakuvapiirtäjä Esa Holopaiselle .

Antti-patsas on Sanomalehtien Liiton paikallislehtijaoston, Paikallislehtien päätoimittajayhdistyksen ja Suomen Paikallismediat Oy:n tunnustus, joka on nimetty ensimmäisen suomenkielisen lehden, Suomenkielisten Tieto-Sanomien kustantajan ja toimittajan, kirkkoherra Antti Lizeliuksen mukaan. Pronssisen patsaan on suunnitellut kuvanveistäjä Kari Ovaska ja sitä jaetaan paikallistason lisäksi myös maakunnallisesti ja valtakunnallisesti.

Paikallislehden jakaman tunnustuksen voi saada yhteisö tai henkilö, joka on toiminnallaan edistänyt paikallislehdille tärkeitä arvoja. Patsas voidaan myöntää tunnustuksena merkittävästä paikallisesta toiminnasta, tuesta ja pitkäaikaisesta yhteistyöstä paikallislehden kanssa.

Tämän vuotisten Tervareitin jakamien tunnustusten saajien yhteinen ominaisuus on monipuolisuus. Oman taiteen tai harrastuksen lisäksi he ovat kiitettävästi jakaneet osaamistansa ympäristöönsä. He ovat myös Tervareitin pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita ja rikastuttaneet ympäristönsä lisäksi myös paikallislehden sisältöä.

Antti-patsaat jaettiin lokakuun puolivälissä Merilän kartanossa järjestetyssä jakotilaisuudessa.

Toimitusjohtaja-päätoimittaja Elina Jyrinki luonnehti jakotilaisuudessa Helena Vähäsarja-Haatajan elämäntyötä laulajana, opettajana ja kulttuuritapahtumien tuottajana merkittäväksi.

– Kyläoopperat Suutarinkylän Ylitalon kivinavetassa ovat keränneet ylistäviä kiitoksia. Ilman sinnikkyyttäsi ja intohimoasi kulttuurillisiin tekoihin olisi moni sykähdyttävä hetki jäänyt Vaalassa kokematta. Sinä selvästi rakastat kulttuuria, musiikkia ja myös kotiseutuasi ja kotikuntaasi, joka on sinulle aito sydämen koti, sanoi Jyrinki.

Lue koko juttu Tervareitistä 31.10.2019.