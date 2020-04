Pähkinä selvisi talvesta Katin hoivassa – katso video!

Elina Jyrinki

– Taas ne ovat molemmat täällä samassa, Kati Luoma ihmettelee etsiessään siilitalon asukasta lämmitystuuvinkien alta.

– Kun avasimme laatikot viime viikolla, löysimme nämä kaksi samasta pesästä. En tiedä, mistä Pähkinä on löytänyt reitin tänne Torikan puolelle, koska välissä on seinä ja ulkopuolella verkko. Jostain sen on täytynyt kaivautua tänne kaverin luokse, Kati naurahtaa.

Kati otti viime syksynä kaikkiaan yhdeksän siiliä kotiinsa talven yli pelastettavaksi. Oulun seudulta löydettiin liki sata pientä siiliä, joille kesä oli ollut vaikea ravinnonsaannin suhteen ja jotka eivät luonnonoloissa olisi oletettavasti selvinneet talven yli.

Katin siileistä yksi lähti syksyllä toiseen muhoslaiskotiin horrostamaan, joten Katin kotipihaan Päivärinteelle oli tarve rakentaa siilirivitalo kahdeksalle piikikkäälle. Jokaiselle nikkaroitiin oma puinen laatikko, joka vuorattiin lämpimästi. Jokaisesta talosta on kulku pienestä aukosta ulos verkolla aidattuun pihaan.

– Viime viikolla aloitin ruokinnan, laitoin tarjolle vedessä liotettuja koiranraksuja kaikille. Ensimmäiset liikkeet nähtiin silloin, vaikka epäilen, että osa siileistä on käynyt ulkona jo aikaisemminkin.

Pähkinä selvisi horroskodissaan uuteen kevääseen ja pääsee pian takaisin luontoon. Kaikki Katin hoivaamat siilit eivät uutta kevättä kuitenkaan nähneet.