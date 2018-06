Pelsolla 10 lammasta suden suuhun

Marianne Ollikainen

Susi tappoi viime viikolla ainakin 10 lammasta Pelson vankilan lammaskatraasta Vaalassa. Vaalan riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilö Veijo Heikkinen kertoo, että viimeisimmät lammasuhrit löydettiin viikonloppuna.

– Jälkien perusteella ei voida sanoa, onko paikalla ollut useampia susia. Ainakin ne ovat olleet samankokoisia eläimiä, koska jäljetkin ovat samankokoisia.

Aikaisemmin naapurikylällä Veneheitossa on nähty kolmen suden lauma. Heikkinen sanoo kuulleensa yksittäisistä havainnoista esimerkiksi Mustanmaan tien varresta, mutta havainnot ovat jääneet varmentamatta.

Lampaiden menetys oli merkittävä, sillä mukana oli useita arvokkaita siitospässejä.

Pelsolla on lampaita laitumella nyt 626 kappaletta. Lampaat ovat kolmella laitumella ja aidoissa on sähköpaimen, mutta susi on päässyt sen yli.

Lue koko juttu Tervareitistä 26.6.2018