Pelson viimeinen turvesuo

Sami Aspelund

Helle paahtaa ja tuuli pölisyttää valmista turveaumaa, eli kasaa, Pelson kylän lähellä sijaitsevalla pellolla. Turpeet saatiin kerättyä jo pari viikkoa sitten. Nyt ne odottavat kuljetusta kaukolämpölaitoksiin.

Itsenäinen turveurakoitsija Jari Närhi kertoo, että tämä on viimeinen suo Pelsolla, mistä turvetta nostetaan. Pelson soilta kerättiin tänä kesänä turvetta 35-40 hehtaarin kokoiselta alueelta.

– Pelson soilta on nyt kaikki turve kerätty.

Turvealaa on kuohuttanut kesäkuun loppupuolella julkaistu Suomen itsenäisyyden rahaston, Sitran, julkaisema raportti. Raportti suosittelee luopumaan turpeen energiakäytöstä vuoteen 2030 mennessä. Hallitusohjelmaan kirjattu tavoite turpeen energiakäytön loppumisesta on vuonna 2035. Jari Närhen mukaan turpeen tuotannon alasajo on Pohjois-Pohjanmaalla jo vaadittuja ajankohtia edellä.

– Meillä täällä Pohjois-Pohjanmaalla se 2030-luku tuli jo vuonna 2018.

Vaalan ja Utajärven alueella Pelson suo on ainoa turpeentuotantoalue, josta nostettiin turvetta tänä vuonna. Närhi kertoo alueella olleen aiemmin toiminnassa kymmeniä turvepeltoja. Närhi ja muut turveyrittäjät, joille hän on puhunut, olisivat tyytyväisiä, jos turpeen tuotanto puolittuisi vasta 2030-luvun aikana niin kuin hallitus on esittänyt.

