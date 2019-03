Pirkko Mattila: Uudistus tarvitaan vaikka nyt tuli hidaste

Juha Sipilän hallitus jätti eroanomuksensa perjantaina 8.3. ja jatkaa vaalikauden loppuun toimitusministeriönä.

Muhoslainen sosiaali- ja terveysministeri, kansanedustaja Pirkko Mattila (sin.) toteaa tiedotteessaan, että tämän hallituskauden tärkein ja merkittävin uudistus on tullut tiensä päähän.

”Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen kestävälle ja toimivalle pohjalle on kaatunut aikataulupulaan. Kaikki kivet on käännetty tämän uudistuksen osalta ja perustuslainmukaisuus on tutkittu tarkoin. Perustuslaillinen silmukka on kiristynyt äärimmilleen tämän uudistuksen osalta.”

Mattila laskee, että sote-uudistusta on tehty jo yli kymmenen vuotta. Vaihtoehdot sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiselle vähenevät. Asiantuntijoita on kuultu satoja, jopa tuhansia, kun eduskunnan käsittely otetaan huomioon.

”Seuraavaksi meidän tulee ottaa kaikki soteen liittyvät palikat käsiimme ja rakentaa perustuslaillisesti, taloudellisesti ja oikeudenmukaisesti kestävä järjestelmä. Suomi tarvitsee sote-uudistuksen. Tarve uudistukselle on vain kasvanut vuosien ajan ja se tehdään tulevia sukupolvia varten.”

Mattilan mielestä on loppujen lopuksi on sääli, että tämän uudistuksen suurimmaksi ongelmaksi nousi aikataulun puute.

Uudistukset syntyvät tekemällä, ja tekemisen puutteesta tämä ei jäänyt kiinni, sanoo Mattila tiedotteessaan.