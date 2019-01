Pohjoisesta Utajärven Op:lle uutta virtaa

Marianne Ollikainen

Utajärven Osuuspankin uusi toimitusjohtaja Terttu Hagelin on tullut luotsaamaan pankkia uuteen nousuun. Tehtävää riittää, sillä vaikka pankilla on iso asiakaskunta, niin sen kannattavuus on kärsinyt viime vuosina.

Hagelin nosti edellisessä työpaikassaan Ylitornion Osuuspankin taloudellisesta ahdingosta vakavaraiseksi pankiksi. Viime mittauksissa pankki oli kolmanneksi paras omassa kategoriassaan.

Samanlaista nostetta Hagelinilta odotetaan myös Utajärven Op:n hallinnossa, kun pankki on rahalaitosvalvonnan alaisuudessa ja vakavaisuudeltaankin paljon heikompi. Viime vuonna Kauppalehden koko maata koskevassa vertailussa Utajärven Op todettiin kannattamattomimmaksi osuuspankiksi.

– Tavoitteemme on palauttaa pankin itsenäisyys, vahvistaa taloutta ja vakavaraisuutta, Hagelin luettelee.

Hänen mielestä pankin vakavaraisuusastetta voitaisiin nopeasti nostaa esimerkiksi sillä, että osuusmaksu nostettaisiin samaan 100 euroon, joka on monessa muussakin osuuspankissa. Utajärven Osuuspankissa se on ollut 50 euroa.

Terttu Hagelin on syntynyt vuonna 1960 ja kotoisin Lapista Utsjoen Outakoskelta. Hän on koulutukseltaan laskentatoimen merkonomi.

– Olen varmaan saanut osuuspankkipureman jo äidinmaidossa, sillä suvussani on aina oltu osuuspankkilaisia ja työuranikin on keskittynyt Op Ryhmään, nauraa Hagelin.

Hän laskeskelee, että on työskennellyt osuuspankkiryhmässä yli 37 vuotta. Keskeinen työkokemus tulee Pohjolan Osuuspankista. Utajärvelle hän siirtyi Ylitornion Op:n toimitusjohtajan tehtävistä.

