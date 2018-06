”Poika” piipahti torilla

Arto Nenonen

Muhoksen torilla vietettiin kesäkuun ensimmäisenä päivänä kiekkohenkistä juhlaa, kun Oulun Kärpissä pelannut muhoslainen Taneli Siikaluoma toi ”Pojan” eli viralliselta nimeltään Kanada-maljan kaiken kansan nähtäville.

Muhoksen Jääklubissa uransa aloittanut Taneli kiersi perjantaipäivän aikana muholaisissa yrityksissä ja kouluissa Kanada-maljan kanssa.

– Kivaahan tämä on. Nimikirjoituksia on saanut antaa ja selfie-kuvia on otettu oikein olan takaa, Taneli naurahtaa.

Torilla Taneli joutui myös viralliseen haastatteluun, kun sekä Tervareitin että Jääklubin edustajat tenttasivat kiekkoilijaa kysymyksineen. Torijuhlan avauspuheen piti Muhoksen kirkkoherra Jouni Heikkinen, joka tunnetaan innokkaana penkkiurheilijana ja etenkin Oulun Kärppien kannattajana.

– Lainasin pojalta fanipaidan tähän tilaisuuteen, Heikkinen totesi.

