Pontemajärvelle suunnitteilla 50 tuulivoimalan tuulipuisto

Jari Riekki

Pontemajärven lähialueille on suunnitteilla noin 600 miljoonan euron tuulipuistohanke.

Utajärven elinkeinovaliokunta käsittelee 12.8. kokouksessaan Tuulipuisto Pontema Oy:n kaavoitushakemusta kokonaisteholtaan 400 MW tuulipuiston rakentamiseksi Pontemajärven ympäristöön.

Pontemajärvi sijaitsee muutaman kilometrin Yli-Utokselta pohjoisen suuntaan. Hankealueelle suunnitellaan 50 tuulivoimalan rakentamista. Yksittäisen tuulivoimalan teho tulisi olemaan 8 MW. Voimaloiden maksimikorkeudeksi suunnitellaan 300 metriä.

Hakemuksessaan Tuulipuisto Pontema anoo Utajärven kunnalta lupaa saada aloittaa maankäyttö- ja rakennuslain 77§ mukaisen tuulivoimayleiskaavan laadinta.

Ponteman tuulipuistohankkeen taustalla on vaasalainen Etha Wind Oy, jonka toimitusjohtaja Staffan Asplund kertoo, että tuulivoimaloita on tarkoitus sijoittaa pääasiassa Pontemajärven länsipuolelle, mutta lisäksi myös itäpuolelle.

Parhaillaan on menossa alustavan ympäristöselvityksen laadinta alueella. Tuulipuiston alueen maanomistajille on jo alustavasti esitelty hanketta. Yleinen esittelytilaisuus on odotettavissa myöhemmin syksyn aikana.

Asplundin mukaan Pontemajärven ympäristö on Tuuliatlaksen tietojen perusteella tuuliolosuhteiltaan keskinkertaista aluetta, mutta kaavaillun kokoinen tuulipuisto on silti mahdollista rakentaa markkinaehtoisesti ilman valtion tukea.

Investointikustannukset tuulipuiston rakentamiselle ovat arviolta 600 miljoonaa euroa.