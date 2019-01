Satumaa sai oman jääkiekkokaukalon

Marianne Ollikainen

Kylmälänkylän kyläkaupan kylkeen on syksyn ajan rakennettu jääkiekkokaukaloa, joka oli luistelukunnossa itsenäisyyspäivänä.

Yksityisin varoin ja talkoilla rakennettu jääkiekkokaukalo on kyläkauppias Janne Kukkohovin ja uskollisten talkoolaisten työn tulosta.

– Ei se mitään haittaa, vaikka tällä kylällä on kaksikin kaukaloa. Kunta hoitaa koulun kaukaloa oman aikataulun mukaisesti ja me täällä muutaman kilometrin päässä omalla aikataulullamme.

Kyläkauppa Satumaan takapihalle noussut jääkiekkokaukalo on 80 senttiä vaille täysmittainen kaukalo, jonka laidat on ostettu käytettynä Hailuodosta. Jotta kaukalolla olisi paljon käyttöä myös pimeimpään vuodenaikaan, on sen ympärillä kenttävalaistus ja suojaverkot kauas karkaavia kiekkoja pysäyttämässä.

Janne Kukkohovi sai idean kaukalon pystyttämisestä viime kesänä. Työt lähtivät käyntiin elokuussa, kun kyläkaupan takapihalta purettiin pois osuuskaupan aikainen vanha varasto. Sen jälkeen alkoi maapohjan kunnostaminen ja lokakuun puolivälissä olivat jo laidat pystyssä. Marraskuun alussa kaukalo valaistus oli valmis. Marraskuun lopussa oli jo sen verran pakkasta, että päästiin ensimmäisen kerran kokeilemaan jäätä luistimet jalassa.

– Talkootöissä oli kymmenkunta kyläläistä ja pari työkonetta maahommissa, kertoo Kukkohovi.

