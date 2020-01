Selvitystyö Oulujoella jatkuu

Marianne Ollikainen

Oulujoen vesivoima-arkkitehtuuria on tarjottu maailmanperintökohteiden Suomen aieluetteloon. Hanke kestää useita vuosia, mutta viime vuoden lopulla Museoviraston kansallinen asiantuntijaryhmä teki alustavia päätöksiä.

Museoviraston joulukuussa 2018 asettama kansallinen asiantuntijaryhmä on jakanut kolmeen kategoriaan kohteet, joilla on potentiaalia täyttää maailmanperintöstrategian asettamat ehdot.

Ensimmäisessä on joukko kohteita, joilla on mahdollisuus menestyä osana jotakin kansainvälistä sarjanimeämistä.

Toinen ryhmä on kohteita, joissa työryhmä näkee potentiaalia yleismaailmalliseen arvoon, mutta jotka vaativat lisätutkimusta tai selvitystä. Oulujoen vesistön voimalaitosarkkitehtuuri kuuluu tähän toiseen ryhmään.

Kolmannessa ryhmässä on kaksi kohdetta, jotka ovat valmiita arvioitavaksi kansallista aieluetteloa varten. Näistä toinen on ”Alvar Aallon humaani, moderni arkkitehtuuri”, mistä on aloite tullut Alvar Aalto -säätiöltä. Toinen on ”Järjestelmällisen asutustoiminnan tuloksena syntyneet alueet toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen (1940-1954)”, josta aloite on tullut Asutusmuseosäätiöltä.

Asiantuntijaryhmän mukaan Oulujoen vesistön voimalaitosarkkitehtuuri on hieno, kansallisesti erittäin merkittävä teollisuuskokonaisuus. Laajuudessaan se on Suomen mittakaavassa aivan poikkeuksellinen.

Kohteen potentiaali yleismaailmallisen arvon osoittamiseen ei kuitenkaan ole tällä hetkellä täysin selvä. Vastaavanlaisia voimaloita löytyy esimerkiksi USA:sta, Kanadasta, Venäjältä, Kiinasta, ja Brasiliasta. Samantyyppinen kohde, joka on jo maailmanperintöluettelossa, löytyy myös Norjasta Rjukan-Notodden. Tällä kohteella vesivoima on yhtenä perusteena.

Työryhmän mielestä Oulujoen vesistön voimalaitoksissa on potentiaalia, mutta jos kohde halutaan esittää teollisuuskohteena, pitää selvitystyö laajentaa insinööritieteeseen.

