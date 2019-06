Siunattu siemen lensi Lamminahossa

Jari Riekki

– Kun siemen on pantu maahan, niin emme voi enää vaikuttaa kasvuun. Jumala on laittanut siemenjyvään sellaisen koodin, että se lähtee kasvamaan, kertoi Vaalan vs. kirkkoherra Tapio Karjalainen tiistaina Lamminahossa.

Karjalainen puhui Eläkeliiton Vaalan yhdistyksen väelle Lamminahon pirtissä ennen perinteistä touon siunausta, jolla toivotaan menestystä orastavalle kasvukaudelle.

Karjalainen muisteli maatilan poikana omia lapsuusmuistojaan toukotöiden ja elonkorjuun yhteydessä.

– Isä opetti kuinka jyvät heitetään, niin että siemen leviää peltoon tasaisesti. Sitten tapahtui kasvun ihme ja vilja leikattiin ja puitiin. Puintipäivänä oli naapuruston poikia apuna talkoissa polkemassa olkia.

– Se tuntui hyvältä, kun jyviä valutti kourasta sormien välitse. Jyväsäkit vietiin Jaakkolaan, jossa oli mylly ja jauhosta valkoinen mylläri, Karjalainen muistelee.

Touon siunauksen perinteeseen kuuluu, että pieni määrä viljaa kylvetään maahan perinteisesti vakasta käsin heittelemällä.

Asialla on yleensä ollut joku maatilan isäntä tai emäntä tai varsinaiset viljelytyöt jo eläkehommiin vaihtanut maamies.

Nuojualla tilaa pitävä Mikko Eskuri sai tällä kertaa kunnian suorittaa symbolisen näytöskylvön. Eskuri viljelee myös Lamminahon peltoja.

Siunatun siemenen kylvön näytösluonteisuutta korosti, ettei Jumalan viljaa viskottu tällä kertaa kynnettyyn ja äestettyyn multaan, vaan hyvään kasvuun päässeen vihreän nurmen sekaan.

Eskurilla on Nuojualla 65–70 hehtaaria viljeltyä peltoalaa ja navetassa ammuu 60 lypsylehmää sekä parikymmentä emolehmää.

Eskuri kertoo, että hänen tilallaan viljat on yleensä saatu kylvettyä kesäkuun alkuviikolla ja heinänsiemenet kesäkuun loppuun mennessä. Kevään sateet ovat jonkin verran hidastaneet toukotöitä, mutta vielä ei olla kuitenkaan pahasti myöhässä.

Mikäli sääennustukset pitävät paikkansa, on mahdollista saada viljat maan poveen vielä tämän viikon aikana.