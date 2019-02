Tanssi liikuttaa nuoria Muhoksella – katso video!

Elina Jyrinki

Tanssi oli uusi kokeilu Muhoksen Naisvoimistelijoiden toiminnassa kymmenkunta vuotta sitten. Perinteisten jumppa- ja voimisteluharrasteiden rinnalla aloitettiin ensin pienimuotoisesti lasten tanssia. Kohta kurssitarjottimelle lisättiin muitakin tanssin lajeja ja tänä päivänä niitä on jo useampia. Tällä kevätkaudella seuran piirissä pidetään kaikkiaan 13:n eri tanssiryhmän harjoituksia: yksi ryhmä tanssittaa aikuisia ja loput lapsia ja nuoria.

Shownuorten jatkoryhmä on yksi porukka, joka tanssii tavoitteellisesti. Tällä haavaa nuorilla tytöillä on tähtäimessä reissu Tampereelle toukokuussa, he menevät esiintymään tanssinopettajansa Milla Lassilan johdolla perinteiseen Pyörre-tanssitapahtumaan. Alla video tyttöjen tanssiharjoituksista, koreografia Valveunia on Lassilan käsialaa.

Osa näistä nuorista on harrastanut tanssia ihan pienestä pitäen. On suuri etu, ettei harjoituksiin tarvitse lähteä kauas, esimerkiksi Ouluun. Pyöreästi laskien Muhoksen Naisvoimistelijoiden tanssiryhmissä kulkee jopa yli sata lasta ja nuorta. Se on iso määrä harrrastajia.

– Joulunäytökseen osallistui ennätysmäärä, yhteensä 143 tanssijaa, joten voidaan sanoa, että lajikirjon kasvattaminen on kannattanut, toteavat seuran puheenjohtaja Sirpa Niemelä ja rahastonhoitaja Seija Kukkonen.