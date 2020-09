Tapuliin ja kirkkoon käsinsaumattua peltiä

Jari Riekki

Kempeleläisen Katesepät Oy:n Ville ja Jukka Saviniemellä on viime viikkoina ollut suorastaan häikäisevän loistavat työnäkymät.

Kaksikko on nimittäin asentanut uutta kattopeltiä Muhoksen kirkontorniin huippuun ja kellotornin katon alalappeeseen.

Sinkitty 0,6 millin vahvuinen kattopelti on niin kirkasta, että pellistä heijastuva taivaallinen aurinko häikäisee välillä asennusmiehiä.

Eikä työmaan maisemissakaan ole moittimista, sillä vieressä virtaa ikiaikainen Oulujoki ja yksi Suomen vanhimmista puukirkoista, joka on saanut pintaansa uuden maalikerroksen.

Muhoksen kirkonmäki on elänyt kirkon ja tapulin ulkosivuremontin vuoksi kesän ajan poikkeusoloissa, mutta kirkolliset toimitukset on kuitenkin hoidettua normaalisti.

Kirkon ympärillä on ollut korjaustöiden aikaan melkoinen rakennustelineviidakko, jonka avulla on saatu maalattua kirkon julkisivu ja kunnostettua kattoa. Myös tapulin ulkoseinät on maalattu.

Työmaavalvonnasta vastaava Risto Koskela WSP Finlandiista kertoo, että Muhoksen seurakunta on pitänyt kirkostaan hyvän huolen päätellen siitä, ettei kirkosta ole jouduttu vaihtamaan kuin hyvin vähän puuosia.

– Mahtavaa kirvesmiestyötä ovat aikanaan tehneet kirkon ja tapulin rakentamisessa, Koskela kiittelee.

Silminnähtäviä lahovaurioita on nähtävillä kirkon portaissa, jotka uusitaan kokonaan vielä tämän syksyn aikana.

Tapulista uusittiin räystäät, jotka olivatkin päässeet pahasti lahoamaan. Työmaalla on tarvittu arviolta noin tuhat metriä puutavaraa, joka on hankittu Tillmannin sahalta Muhokselta. Portaissa käytettävä niin sanottu kivipuu hankitaan muualta.

Kirkon peltikatteeseen on tehty jonkin verran paikkauksia. Kirkontornin ylimmän osan peltikate on vaihdettu kokonaan ja uusi kate loistaa paljaan kirkkaana ainakin seuraavan vuoden ajan.

– Sinkitty alumiinipelti saa ensin hapettua paljaana, jotta maali tarttuu myöhemmin pitävämmin, Risto Koskela kertoo.