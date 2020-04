Tarkkuus tuottaa hyvälaatuista maitoa

Marianne Ollikainen

– Meillä on ovet auki ympäri vuoden, esittelee Maaningan tilan emäntä Päivi Maaninka viereistä pihattonavettaa.

Pelsolla sijaitsevan Maaningan Maitotila Oy:n pihalla alkaa kevät jo tehdä tuloaan ja se saa myös lehmät uskaltautumaan päivä päivältä rohkeammin navetan hämärästä auringonpaisteeseen.

Maitotilalla on tuotettu hyvälaatuista maitoa 30 vuotta, joka kunniaksi talon isäntä Pekka Maaninka yhdessä vaimonsa Päivin kanssa ovat saaneet Osuuskunta Pohjolan Maidolta tunnustusta.

Erinomaista maitoa tuottaa runsas 80-päinen nautakarja, josta lypsäviä on 50 ja loput nuorta karjaa. Nykyinen pihattonavetta rakennettiin vuonna 2001.

– Olemme suunnitelleet lypsyaseman tilalle robottia. Se antaisi minulle enemmän aikaa työskennellä lehmien parissa ja isäntä voisi keskittyä enemmän navetan ulkopuolisiin töihin. Vielä ei kuitenkaan ole saatu lopullista investointipäätöstä, kertoo Päivi Maaninka.

Erinomaisen maidon tuottamisessa peräti 30 vuotta on hallittava monta lypsykarjan pitoon liittyvää ongelmaa, mutta myös pari niksiä on tilalla toteutettu onnistuneesti.

– Olemme tarkkoja lypsytilanteessa ja solujen määrää tarkkaillaan päivittäin tankkimaidosta.

– Ehkä vaikeinta on kuitenkin bakteerien hallinta, joka herkästi saattaa pudottaa maitoluokitusta. Bakteereja ei näe maidosta niin kuin solut, jotka voi todentaa lettupannutestillä. Bakteeritiedot tulee sitten meijerin analyysissä, joka meilläkin otetaan jokaisesta maitoauton kuormasta.

Maaningan Maitotila on ollut vuodesta 2012 lähtien luomutila, jossa eläinten hoitoon on kiinnitettävä tavanomaista maitotilaa enemmän huomiota. Eläintä kohden sallitaan vain kolme lääkinnällistä hoitokertaa vuoden sisällä. Näitä hoitokertoja voivat olla kiimahoito, särkylääke esimerkiksi jalkakipuun tai utaretulehdushoito. Jos tarve on kolmea suurempi, ei maitoa voi lähettää meijeriin vaan siirtymäaika on puoli vuotta ja lypsetty maito käytetään vasikoille.

– Minä olen vähän kriittinen näiden luomusäännösten suhteen, sillä liian tiukkojen terveysrajojen takia lehmän hyvinvointi ja luomuperiaatteet eivät välttämättä kulje käsi kädessä. Luomutuotannossa pitäisi suosia pehmeitä arvoja, mutta kolmen hoitokerran raja ei sovi niihin, sanoo Päivi Maaninka.