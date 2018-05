Taukopaikkojen määrä ennallaan Oulujokilaaksossa

Arto Nenonen

Metsähallituksen suunnitelmat vähentää Luontopalvelujen omasta ylläpidosta retkeilijöiden taukopaikkoja eivät juuri kosketa Oulujokilaaksoa.

Metsähallituksen Luontopalvelujen omasta ylläpidosta on suunniteltu poistettavaksi noin viidennes taukopaikoista. Poistettaviksi on harkittu tai on poistettu lähinnä yksittäisiä hajakohteita, joilla on hyvin vähän käyttäjiä.

Laskelmien mukaan tällaisille kohteille suuntautuu alle kolme prosenttia kaikista taukopaikkojen käynneistä.

Oulujärven retkeilyalueelle valmistuneen hoito- ja käyttösuunnitelman mukaan poistolistalle ovat joutuneet Karhusaaren laavu ja Ykspiston tulentekopaikka.

– Molemmat ovat paikkoja, joissa käy hyvin vähän retkeilijöitä, kertoo puistonjohtaja Jouni Kosonen Metsähallituksen Pohjanlahden puistoalueelta.

Rahasta on kysymys

Vähentäminen tuntuu ristiriitaiselta retkeilyn ja luontomatkailun kasvaessa, mutta se on kuitenkin nykyrahoituksella välttämätöntä kasvavan kävijäjoukon palvelemiseksi paremmin.

Metsähallituksen Luontopalveluille valtion budjetista osoitettu perusmääräraha on pysynyt pitkään samalla tasolla, vaikka Luontopalvelujen hoitamien kohteiden määrä ja käyntimäärät erityisesti kansallispuistoihin ovat lisääntyneet.

Myös uusia kansallispuistoja on perustettu ja merkittäviä historiakohteita on tullut Luontopalvelujen hoitoon. Vuosien saatossa kohteisiin on myös kertynyt korjausvelkaa miljoonia euroja.

Poistolistalle nimettyjä taukopaikkoja tarjotaan ja on jo tarjottu ylläpidettäväksi mm. kunnille ja kyläyhdistyksille.

– Ykspiston ja Karhusaaren kohteista on neuvoteltu kunnan ja melontaseuran kanssa. Katsotaan, mihin neuvottelut johtavat, Kosonen sanoo.

Pookin pirtti valtion haltuun

Luonnossa lihasvoimin liikkumisen tavat ovat monipuolistuneet, ja luonnossa liikkujia on kansainväliset matkailijat mukaan lukien yhä enemmän.

Lisääntyneen kävijämäärän palvelemiseksi ja uusien luontoliikuntatapojen mahdollistamiseksi joudutaan tarkastelemaan, mihin rajalliset resurssit suunnataan.

Kävijöiden suosimille alueille tarvitaan lisää päiväreittejä ja taukopaikkoja kohtuullisen patikointimatkan päähän. Vilkkaiden kohteiden huoltoon tarvitaan myös enemmän resursseja.

Jouni Kosonen muistuttaa, että Oulujokilaaksossa ollaan tässä asiassa enemmän saamapuolella. Rokualla oleva Pookin pirtti on hankittu valtiolle ja alueen yrittäjien kanssa järjestetään ideointiprojekti kohteen käytöstä.

– Käyttökiellossa olevan Teeriniemen laiturin osalta teemme päätöksiä syksyllä. Toiveena tietenkin on, että sinne olisi varaa uusia laituri, Kosonen toteaa.