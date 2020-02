Tiukasta asiakaspalautteesta alkusysäys keksijän uralle

Arto Nenonen

Kaikki alkoi vuonna 2000. Merikaupunki Oulua oli riivannut pitkä pakkaskausi. Eräänä maanantaiaamuna silloisen korjaamopäällikkö Teijo Siekkisen pakeille tuli pettyneitä, jopa vihaisia Volvo-autoilijoita.

Uudenkarheilla dieseleillä ajaneet kuskit olivat tottuneet käyttämään autoissaan olevia Eberspächereitä, Webastoja, Articeja ja mitä niitä onkaan. Mikäpä sen mukavampaa kuin kylmänä aamuna istahtaa lämpimään autoon ja lähteä liikkeelle. Nautintoa tietysti lisää, jos naapuri jää kynsimään jäisen autonsa tuulilasia puhtaaksi.

Pitkään jatkuneet pakkaset olivat kuitenkin tehneet autoilijoille temput. Lämmittimet eivät lämmittäneet, sillä niitä ei saanut käyntiin. Autot otettiin korjaamohallin lämpimään ja katso, pian alkoi kuulua tuttua pöhinää moottoritilasta.

Lämpimässä lämmittimet toimivat, mutta kun niiden pitäisi lämmittää nimenomaan kylmässä.

Siekkinen kuunteli aikansa asiakkaiden palautetta ja alkoi miettiä problematiikkaa. Hän soitti Nesteen jalostamolle ja sai sieltä dieselin viskositeettikaavion.

– Diesel, kansanomaisesti löpö, alkaa hyytyä alhaisessa lämpötilassa. Lopulta se on kuin parafiinia, joka ei taatusti kulje lämmittimien ohuissa putkissa mihinkään. Polttoaine piti saada notkeammaksi, ja lämmittämällähän se onnistuu, Siekkinen sanoo.

Niin syntyi Arctic Fuel Heater, akusta virtansa ottava polttoaineen esilämmitin. Sitä testattiin myös raskaan liikenteen kalustossa ja homma toimi.

– Kun lämmitin käynnistetään, polttoaineen lämmittämiseen on aikaa puolisen minuuttia. Heater hoitaa sen kymmenessä sekunnissa.

Webastot kumppaneineen tunnetusti kuluttavat virtaa. Nyt lämmittimet toimivat, mutta akut tyhjenivät. Ja kun akut tyhjenivät, lämmittimet lakkasivat lämmittämästä ja autot käynnistymättä.

Osassa akkuliikkeitä tätä ei pidetty lainkaan pahana asiana, mutta autoilijoilla oli uusi aihe hermostua.

Mietintämyssy oli jälleen asetettava päähän. Siekkinen alkoi pohtia, kuinka akut saataisiin kestämään polttoainelämmittimien käyttö.

– Huomasin, että akuissa on virtaa vähiten, kun sitä tarvitaan eniten eli talvella. Kylmä akku ei ota virtaa vastaan, vaikka sitä kuinka tehokkaalla laturilla syötetään. Lämmin akku sen sijaan latautuu. Tehdään siis akulle kesä.

Kehitystyön tuloksena markkinoille tuli akunlämmitin, Arctic Battery Heater, joka on Siekkisen yrityksen Arctic Heat Control Oy:n, AHC Oy:n, päätuotteita polttoaineen esilämmittimien ohella.

Uusia keksintöjä näyttää syntyvän sitä mukaa kuin eteen tulee ratkaisua kaipaava ongelma.

Tuorein keksintö, lämmitettävä pelastuspussi Arctic Rescue Bag, lähti kehittymään liki seitsemän vuotta sitten. Nuorgamin Pulmunkijärven jäällä sattui moottorikelkkakolari, jossa menehtyi kaksi Siekkisen ystävää.

– Vuotta myöhemmin pohdin erään paikallisen tuttavani kanssa, kuinka loukkaantuneet olisi saatu kuljetettu hoitoon, jos onnettomuus olisi sattunut vielä kauempana ja kehnoissa olosuhteissa.

Nuorgamissa pelastajilla oli käytössään vain kelkka ja avaruuspeitteitä.

– Otin selvää hypotermiapotilaan hoidosta, virtajärjestelmistä, moottorikelkoista ja rekimalleista. Olin saanut idean lämmitettävästä pelastuspussista, joka hyödyntää vetolaitteen sähköjärjestelmää.

Keksijä rakensi prototyypin ohjausyksiköstä, jolla erikoisvalmisteisen makuupussin lämpötilaa pystyy säätämään asteen tarkkuudella.

Makuupussin Siekkinen asensi kuomulliseen ahkioon, jota lämmittää ilmawebasto. Ahkiossa on paikka myös ensihoitajalle.

– Näin saadaan sekä pelastettava että pelastaja nopeasti lämpimään. Avaruuspeite on hyvä, mutta lämpimälle tilalle se ei vedä vertoja. Lämmin tila taas auttaa ensihoitajaa onnistumaan työssään.

Ahkion voi kiinnittää joko moottorikelkan tai kesäkäytössä mönkijän perään.

Siekkinen on esitellyt pelastusmakuupusseja pelastusviranomaisille ja puolustusvoimille. Kauppoja ei ole vielä syntynyt, mutta kiinnostus on ollut suurta. Ruotsiin ja Norjaan on jo jälleenmyyjä valittu.

