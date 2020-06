Torimakasiinissa paikallista taidetta

Sami Aspelund

Utajärven Torimakasiinissa avattiin Värien viemä -näyttely. Näyttely on Kaisu Suoniemen (os. Oilinki) ensimmäinen, jossa on esillä vain hänen omia töitään. Työt ovat 1990-luvun tuotantoa. Näyttelyssä ei ole selkeää teemaa vaan jokaisen teoksen aihe on erilainen. Muutama useamman taulun kokonaisuus kuitenkin löytyy. Eräs niistä kuvaa Suoniemen ajatuksia Tampereesta, nykyisestä kotikaupungistaan.

Teokset koostuvat öljyvärein eri kerroksissa päällekkäin maalatuista väreistä ja muodoista. Aiheet Suoniemi löytää usein lapsuudestaan ja vaikka työlle olisi malli, maalaa taiteilija ennemmin mielikuvituksestaan.

– Tuossa teoksessa on linnunpoikanen, jonka minä näin lapsena. Se yritti lentää, Suoniemi kuvailee erästä teostaan.

Suoniemi on syntynyt Utajärvellä, mutta asunut elämänsä aikana vaikka missä. Taiteilijan mies työskenteli neuroradiologina ja työ vei pariskunnan Yhdysvaltoihin.

Yhdysvalloissa Suoniemi ymmärsi, miksi hän ei ollut pystynyt maalaamaan maisemakuvia, vaikka oli yrittänyt.

– Minun isän kotitalo oli täällä Utajärvellä ja se jäi Utasen padon nostattaman veden alle, Suoniemi muistelee.

Lapsuuden maiseman tuhoutumien jätti 1948 syntyneeseen naiseen vahvan jäljen.

Suoniemen aviomies kuoli 12 vuotta sitten. Sen jälkeen taiteilijan tuottavuus on kokenut inflaation.

– En ole mieheni kuoleman jälkeen maalannut kuin kolme taulua, Suoniemi kertoo.

Myös Suoniemen jälkikasvussa ollaan kovia matkustelemaan. Hänen tyttärensä asuu Tukholmassa ja poika Balilla. Taiteilija kertoo suunnittelevansa matkaa poikansa luo Indonesiaan.

– Jospa se Balin reissu ruokkisi luovuutta, naurahtaa Suoniemen sisko Maria-Liisa Aaltonen.