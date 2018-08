Uimahallin remontti jatkuu elokuun

Arto Nenonen

Muhoksen uimahallin naisten pesuhuoneen remontin valmistuminen viivästyy alkuperäisestä aikataulusta. Korjaustöiden arvioitu valmistumisajankohta on elokuu.

Uimahallissa on tämän takia jouduttu tekemään poikkeusjärjestelyjä. Kuluvan viikon alusta käytettävissä olevat miesten pesuhuone ja sauna ovat vuoropäivin miesten ja naisten käytössä.

Naisten vuoro on maanantaisin ja keskiviikkoisin, miesten vuoro tiistaisin ja torstaisin. Perjantait on jaettu siten, että parittomilla viikoilla eli 31, 33 ja 35 miesten pesuhuone on varattu naisille ja parillisilla viikoilla naisille.

Alun perin naisten pesuhuoneeseen piti vaihtaa suihkuseinän laatat ja tehdä seinään siitä puuttuva vedeneristys sekä uusia lattian saumausta.

Töiden aloittamisen yhteydessä todettiin suihkuseinän tiilirakenteen sekä lattiabetonin olevan kosteaa. Kosteus ulottui ainakin viiden senttimetrin syvyyteen lattiabetonin pinnasta. Niinpä lattialaatoituskin päätettiin purkaa kokonaan ja aloittaa kuivatustyö.

Pesuhuoneen seinäkaakelit on asennettu joskus 1990-luvun puolivälissä. Tuolloin vedeneristysmateriaaleja ei ollut vielä yleisesti käytössä. Lattian saumaus on puolestaan tehty vääränlaisella saumausaineella, mikä on osaltaan aiheuttanut kosteuden pääsyn betoniin. Lattialaatat on uusittu pesuhuoneeseen ja saunaan 2010-luvulla.

Lattiaa ja seinää on kuivattu sähköisillä lämmittimillä ja voimakkailla puhaltimilla runsaan parin viikon ajan. Tällä viikolla tehdään uudet kosteusmittaukset. Jos lattia on kuivanut tarpeeksi, vedeneristys- ja laatoitustyöt päästään aloittamaan nopeassa tahdissa.