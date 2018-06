Unton festariveteraanit urakoivat fasiliteetit kuntoon

Jari Riekki

Utajärven jäähallissa on tämän viikon ajan uurastettu talkootyössä, kun Utajärven Nuorten Toimintaorganisaation ydinporukka valmistelee puitteita Oulujokilaakson suurimmalle rock-festivaalille Untorockille.

Perjantaina ja lauantaina jäähallissa ja sen pihalla järjestettävä tapahtuma vaatii aikamoisen työn, jotta artistit voivat laulaa jäähallin lavalla ja festarikansa hoilottaa pihan karaoketeltassa.

Vaikka Unton järjestäjänä toimii Utajärven Nuorten Toimintaorganisaatio, ei talkooporukassa kovin monta Robinin tai edes Cheekin ikätoveria näy.

Suurin osa talkoilijoista on jostain Sami Lopakan ja Asko Keräsen väliltä, muttei sentään Dannyn ikäluokkaa. Veteraaniluokkaa rokkifestareiden järjestämisessä kuitenkin.

Moni on ollut mukana suurimmassa osassa 28 kertaa järjestettyä Untorockia. Esiintymislavan rakenteita tiistai-iltana paikoilleen paukuttanut Timo Rämö on mukana vasta neljättä kertaa, mutta on kovasti tykännyt järkätä Untoa.

– Näissä talkoissa on hauskinta tämä porukan keskinäinen läpänheitto, Rämö kiittelee.