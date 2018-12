UPO:sta sukeutuu maanpuolustussoittokunta

Arto Nenonen

Pohjois-Suomi on saanut maanpuolustussoittokunnan. Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK ja Utajärven puhallinmusiikkiyhdistys allekirjoittivat joulukuun puolivälissä toimintasopimuksen maanpuolustussoittokuntatoiminnasta.

Vielä nimeä vailla olevan soittokunnan runkona on Utajärven Puhallinorkesteri, jonka toiminta on viime vuosien aikana laajentunut. Harjoitustilakin on muuttanut osoitetta Muhoksen Koivu ja Tähti -kulttuurikeskukseen. Soittajia on mukana eri puolilta Pohjois-Pohjanmaata: Utajärveltä, Muhokselta, Oulusta, Tyrnävältä, Limingasta, Vaalasta ja Pudasjärveltä.

MPK-soittokuntatoimintaa organisoi entinen Puolustusvoimien ylikapellimestari Elias Seppälä , joka on toiminut aikoinaan myös Oulun varuskuntasoittokunnan ja Pohjan sotilassoittokunnan kapellimestarina.

– Soittokunnan pohjaa voidaan laajentaa ja toivottavasti näin käykin. Keskusteluja on käyty muun muassa Oulun Vaskiveikkojen ja Raahen puhallinorkesterin edustajien kanssa, Elias Seppälä kertoo.

Ensi vuosi rakennetaan

Maanpuolustussoittokuntien tarkoituksena on tukea Puolustusvoimien sotilassoittokuntien toimintaa. Pohjoisessa Suomessa tällaiselle toiminnalle koetaan olevan erityisen suurta tarvetta yksistään jo pitkien välimatkojen takia.

– Koska kyseessä ovat harrastajasoittokunnat, toiminta on erityyppistä kuin ammattilaisilla. Esimerkiksi esiintymiset on varattava hyvissä ajoin. Keikkoja on soviteltava mm. soittajien työasioiden takia, Seppälä toteaa.

Puolustusvoimien ylikapellimestari tarkistaa tilaisuudet, joihin Puolustusvoimat tilaa tai varaa MPK-soittokunnan. Näin vältytään ”toisen tontille menemiseltä”. MPK:n omat ja esimerkiksi kuntien ja järjestöjen tilaisuudet kulkevat MPK:n kautta.

MPK-soittokuntien esiintymiset painottuvat pitkälti viikonloppuihin ja juhlapäiviin.

Elias Seppälä kertoo, että pohjoisen soittokunnan toiminta voisi alkaa täysipainoisesti vuoden 2020 puolella.

– Ensi vuonna hankitaan esiintymisasut ja suunnitellaan soittotoimintaa. Yhtenä painopistealueena on luonnollisesti yhteistyö Lapin sotilassoittokunnan kanssa.

Mieli muuttui ajan myötä

Utajärven puhallinorkesterin primus motor ja kapellimestari Petri Aho sanoo odottavansa mieli avoinna tulevia aikoja. Hän kertoo, ettei ensin ollut innostunut koko ajatuksesta, mutta aika on tehnyt tehtävänsä.

– Totta, en oikein sulattanut sitä, että ensin lakkautetaan soittokuntia ja sitten perustetaan uusia toisen organisaation kautta. MPS-soittotoiminnan organisointi ja keskusteluyhteys ammattisoittokuntien kanssa vaikuttivat kuitenkin näkemykseeni. Nyt ei mennä syömään toisten leipää, kolmisen vuotta sitten Lapin sotilassoittokunnasta eläköitynyt Aho sanoo.

– Tuleva vuosi rakennetaan toimintaa kasaan ja tehdään ehkä muutama keikka. Seuraavana vuonna teemme ehkä viidestä kymmeneen MPK-keikkaa.