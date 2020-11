Utajärvellä koronatartuntoja – ryhmäpäiväkoti suljettu

Tervareitti

Utajärvellä on viikonlopun ja alkuviikon aikana todettu neljä uutta koronavirustartuntaa.

Tartuntoja on tällä hetkellä yhteensä kuusi, ja kunta nousee myös valtakunnalliselle koronakartalle.

Kaksi tartuntaa on todettu aiemmin. Nyt todetut neljä tartuntaa kuuluvat kaikki samaan altistumisketjuun. Altistuneet on kartoitettu ja asetettu karanteeniin. Tartuntaketjua selvitetään parhaillaan.

Tartunnat on todettu yksittäisissä kotitalouksissa ja altistumista on tapahtunut perhepiirissä. Tästä johtuen uusia sairastumisia on ilmaantunut perheiden sisällä.

Karanteenissa olevien vointia seurataan aktiivisesti, jotta jatkotartunnat havaitaan ajoissa, ja tarvittaessa otetaan lisänäytteitä.

Varotoimenpiteenä havaituille tartunnoille on Utajärvellä suljettu ryhmäpäiväkoti. Sulku on tehty tämän viikon ajaksi. Mikäli uusia tartuntoja ei viikon aikana ilmene, päiväkoti avautuu normaalisti maanantaina 16.11.

– Aihetta huoleen koronainfektion laajemmasta leviämisestä kunnassa ei ole tällä hetkellä ilmennyt ja tilanne on meillä hyvin hallinnassa. Koronaohjeistuksia on edelleen syytä noudattaa huolellisesti. Hyvä käsi- ja yskimishygienia sekä turvavälien noudattaminen ovat parhaita keinoja koronaviruksen leviämisen estämisessä. Myös maskeja kannattaa käyttää, kun turvavälit eivät toteudu, sanoo Oulunkaaren johtava lääkäri, ylilääkäri, Tuula Saukkonen.

Koronanäytteitä otetaan edelleen matalalla kynnyksellä. Infektiopoliklinikalle tai terveysasemalle ei kuitenkaan pidä mennä ilman ajanvarausta, vaan testaamisen tarve ja toimenpiteet kartoitetaan ensin.

Mikäli kärsii flunssan oireista tai epäilee koronatartuntaa, on aina syytä ottaa yhteyttä ensin puhelimitse terveysasemalle. Terveydenhuollosta ollaan myös aina yhteydessä altistuneisiin, eikä altistumisista tarvitse itse kysellä esimerkiksi terveysasemalta.