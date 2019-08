Uudelle yrittäjälle tukena vahva historia

Elina Jyrinki

Vaalalaiset ja muutkin Vaalan Tekstiilin asiakkaat kohahtivat parisen viikkoa sitten, kun kunta julkaisi sosiaalisessa mediassa tiedotteen yrityksen liiketoiminnan myynnistä.

– Moni on tullut hädissään kysymään, että aionko sulkea liikkeen, Satu Laukkanen toteaa ja jatkaa samaan hengenvetoon: en aio sulkea, vaan etsin toiminnalle uutta jatkajaa kaikessa rauhassa.

– Olen ollut osittaisella eläkkeellä jo kolme vuotta. Pian olisi aika siirtyä kokonaan eläkkeelle, joten yritykselle pitäisi löytää jatkaja.

Siksi yritystoiminta on nyt myynnissä. Satu on varautunut, että uuden yrittäjän etsintä voi ottaa aikansa.

– Ainakin vuoden olen valmis vielä itse jatkamaan, ellei uutta verta löydy nopeammin.

Vaalan Tekstiilillä on pitkä historia. Satun vanhemmat perustivat vaateliikkeen vuonna 1957. Asiakaskunta on siten laaja ja liikkeessä on asioitu useammassa sukupolvessa.

– Pääpaino meillä on naisten tekstiileissä. Miesten ja lasten valikoimaa supistettiin jäädessäni osittaiselle eläkkeelle, kun samalla pienennettiin liiketilaa puolella, Satu kertoo.

Satun ura suvun jalanjäljissä on kestänyt 40 vuotta. Alusta asti on ollut selvää, mikä pienessä vaateputiikissa on kaikkein tärkeintä: laatu ja palvelu.

– Laadun perässä tullaan uudestaan ja kaukaakin. Meillä on paljon vakituisia asiakkaita, jotka kulkevat muualta; porukoita, jotka käyvät ostoksilla aina ollessaan täällä lomalla tai esimerkiksi Rokualla kuntoutumassa, Satu sanoo.

Lisäksi ostoksille tullaan palvelun takia. Asiakasta autetaan, neuvotaan, ollaan makutuomareina ja tyylin tulkitsijoina.

Satun yrittäjäuran aikana vaateala on kokenut yhden ison mullistuksen: Ennen tultiin hakemaan jotain tiettyä vaatetta tai kenkiä, koska niitä tarvittiin. Nykyisin tullaan myös rennosti shoppailemaan ja tekemään terapeuttisia heräteostoksia.

Siitä Satu kiitollinen, että asiakkailla riittää uskollisuutta pientä yrittäjää kohtaan.

– Vaikka Vaalassa väkiluku on pienentynyt, niin aivan samalla tavalla täällä tykätään käydä ostoksilla ja nimenomaan vaatekaupassa, niin kuin isommillakin paikkakunnilla.

Satu Laukkanen lupaa uudelle yrittäjälle kaiken tukensa ja apunsa toiminnan aloittamiseen.

– Riittää, kun valmiina on vain oma intohimo ja halu palvelulla asiakasta. Muun oppii työtä tekemällä.