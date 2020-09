Uusi mies työhyvinvoinnin kehittämistyöhön Muhokselle

Marianne Ollikainen

Muhoksen kunnan henkilöstöpäällikkö Jouni Tiirola (44) aloitti uudessa työssään kesäkuun alussa. Tiirola on henkilöstöpäällikön tehtävässä ensimmäinen, sillä aikaisemmin Muhoksen kunnassa on henkilöstöhallinto keskitetty viranhaltijoille muiden töiden ohessa kuten talous- ja hallintojohtajalle tai kunnanjohtajalle.

Tiirola on aikaisemmin työskennellyt muun muassa Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistyksessä, oppilaitoksissa ja Kärkkäinen Oy:ssä taloushallinnon ja henkilöstöpäällikön tehtävissä. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri pääaineenaan tiedonhallinto.

Tiirola myöntää, että hänen lempipuheenaiheitaan ja työtehtäviään on työelämän kehittäminen.

– Työelämän muutos on voimakasta saman aikaan, kun eläköityminen lisääntyy, syntyvyys laskee ja työskentelytavat ovat murroksessa.

Tiirolalla itsellään on kokemuksia siitä, kun työ ottaa ison palan vapaa-ajasta. Hän muistuttaa, että ihmisellä pitää olla tarpeeksi palautumisaikaa ja toisaalta työstä pitää saada voimaannuttavia elementtejä.

– Paljon puhutaan siitä, että esimerkiksi meidän tapauksessa Muhoksen kunnassa pitää olla vetovoimaa ja että kunnan on oltava elinvoimainen. Mutta aivan samalla lailla meillä on oltava myös pitovoimaa. Haluamme, että kunta on etulinjassa tässäkin asiassa ja erottuu hyvänä, asukkaistaan ja työntekijöistään huolehtivana asuinpakkana muista kunnista.

Muhoksen kunnanvaltuusto päätti elokuussa, että kunnassa käynnistetään kuntahenkilöstön, esimiestyön ja johtamisen kehittämishanke. Sillä kehitetään työelämän laatua ja vahvistetaan koko henkilöstön innostusta ja sitoutumista oman toiminnan kehittämiseen.

Hankkeella halutaan vahvistaa esimiesten ja johdon valmiuksia johtaa ja kehittää kestävällä tavalla Muhoksen kunnan henkilöstön työhyvinvointia. Hanketta on valmisteltu yhteistyössä henkilöstön kanssa YTY-ryhmässä.

