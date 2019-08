Vaala purkaa vanhan pois ja rakentaa uuden terveyskeskuksen

Marianne Ollikainen

Vaalan kunnan sisäilmajohtoryhmä suosittelee kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle uuden terveyskeskuksen rakentamista.

Kiinteistökartoituksen terveyskeskusta koskevat tutkimustulokset ovat valmistuneet elokuun alkupuolella, ja sisäilmajohtoryhmä on päätynyt sisäilma- ja kosteusteknisten tutkimusten perusteella suosittelemaan uuden terveyskeskuskiinteistön rakentamista.

Nykyinen terveyskeskus on rakennettu Kolehmaisentielle pääasiassa 1960-luvulla. Uusin siipi on valmistunut 2000-luvun alussa. Tasearvoa terveyskeskuksella on laajennusosien ja korjausinvestointien jäljiltä noin 1,5 miljoonaa euroa.

Kunnanjohtaja Miira Raiskilan mukaan tutkimusraportti osoittaa, että terveyskeskuksen kosteus- ja sisäilmavauriot ovat laajat, ja ulottuvat kaikkiin eri rakennusvaiheissa tehtyihin kiinteistön osiin.

– Nykyisen kiinteistön kunto, ikä, arvioidut korjauskustannukset ja jäljellä oleva elinkaari huomioiden olemme tulleet siihen tulokseen, että on kustannustehokkaampaa rakentaa uusi kiinteistö kuin korjata nykyistä vaurioitunutta terveyskeskusta, toteaa sisäilmajohtoryhmän puheenjohtajana toimiva Raiskila.

– Uudessa kiinteistössä kiinteistöriski on pieni ja odotettu elinkaari voidaan kohtuullisella varmuudella laskea, toisin kuin vanhan rakennuksen korjauksiin ryhdyttäessä. Hankkeen alkuvaiheessa tehdään laaja ennakkovaikutusten arviointi ja kartoitetaan erilaiset etenemismahdollisuudet sote-palveluiden kiinteistöjen osalta.

Vaalan kunnanhallitus käsittelee toimenpidealoitetta kokouksessaan 3.9. ja kunnanvaltuusto 19.9. Kunnanjohtajan mukaan tilojen suunnitteluun ryhdytään pikaisella aikataululla, ja siihen otetaan laajasti mukaan kiinteistön tulevat käyttäjät.

Uutta terveyskeskusta lähdetään suunnittelemaan muunneltavaksi monitoimitilaksi.

– Mahdollisesti tulossa olevan maakuntauudistuksen kannalta on tärkeää, että soten lähipalveluille on terveet ja nykyaikaiset tilat Vaalassa. Järjestämisen ja väestön muutosten takia tilojen muunneltavuus on tärkeää, ja se on onneksi nykyaikaisessa rakentamisessa helposti toteutettavissa. Sama kiinteistö voi toimia tarpeen mukaan osastotiloina, vastaanottona tai vaikkapa palveluasumiskäytössä, Raiskila toteaa.