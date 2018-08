Vaalassa etsitään työkykyä luonnosta

Sauli Kallio

Keväällä 2017 Vaalassa käynnistynyt kolmivuotinen Työkykyä ja hyvinvointia luonnosta -hanke on edennyt pian puoliväliin. Hanke tarjoaa vaalalaisille pitkäaikaistyöttömille ja työttömyysuhanalaisille henkilöille toiminta- ja työkykyä sekä elämänlaatua parantavaa toimintaa muun muassa luonnossa liikkumalla ja hyödyntämällä luonnon antimia.

– Tavoitteemme on, ettei kenenkään tarvitsisi jäädä kotiin neljän seinän sisään nyhjöttämään. Kaikki kohderyhmään kuuluvat ovat tervetulleita mukaan eikä ketään käännytetä ovelta. Etsimme mukana oleville henkilöille yksilölliset jatkopolut, joissa otamme huomioon heidän fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja toiminnalliset ominaisuudet, hankkeen koordinaattori Tarja Karjalainen kertoo.

Hankkeen kirjoilla on noin 30 asiakasta, joista toimintaan osallistuu viikoittain kymmenkunta henkilöä. Tämän lisäksi rinnakkaishanke on työllistänyt palkkatukivaroin kymmenkunta henkilöä ja loput porukasta ottaa osaa toimintoihin satunnaisesti. Työvalmentaja Kaisa Haapola sanoo, että luonto on toiminnan pääosassa aina kun vain on mahdollista.

– Kun menemme porukalla, niin rohkeus osallistua eri toimintoihin kasvaa. Olemme liikkuneet luonnossa ja tutustuneet vaalalaisiin retkeilykohteisiin muun muassa Manamansalossa ja Rokualla. Siinä samassa kartoitamme asiakkaidemme työ- ja toimintakykyä, Haapola tarkentaa.

