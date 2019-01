VB-Betonin investoinnit ovat loppusuoralla

Marianne Ollikainen

VB-Betoni Oy:n toimitusjohtaja Pauli Sutinen on tyytyväinen mies: yrityksen varauskirja on täynnä monta kuukautta eteenpäin ja yrityksen laajennustarpeet Vaalan tehtaalla on saatu jokseenkin valmiiksi.

Vuosi sitten yritykselle valmistui uusi tuotantohalli ja vuodenvaihteessa valmistuivat uudet hallinto- ja toimistotilat. Parhaillaan on vielä menossa entisten hallintotilojen muuttaminen työntekijöiden tauko- ja vaatesäilytyksen tiloiksi. Uusissa hallintotiloissa on 105 neliömetriä.

Yhtiöllä on työssä tällä hetkellä 47 työntekijää. Rakentamisen suhdannenäkymät ovat vielä positiiviset ja betonitehdas käy täysillä.

Tuotanto on mitoitettu siten, että yhtiö työllistää noin 50 henkilön verran. Sutinen arvelee, että työtä olisi tarjolla lisäksi vielä ainakin 3-5 työntekijälle.

VB-Betoni on investoinut parin viime vuoden aikana Vaalan tehtaalle tiloihin ja laitteisiin noin kahden miljoonan euron edestä.

Sutinen sanoo, että silti on aina jotain investoitavaa, ja parhaillaan on otettu uudistettavaksi valkobetonipintaisen elementin teossa kuumana käyvä rouheasema.

