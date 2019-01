Viestikapula vaihtui Muhoksen SPR:ssä

Arto Nenonen

SPR:n Muhoksen osastoa pitkään johtanut Aira Saloranta jätti puheenjohtajan tehtävät vuodenvaihteessa.

Vetovastuun noin 115 jäsenen osastossa otti syyskokouksessa uudeksi puheenjohtajaksi valittu Jarmo Kamsula .

– Isot ovat saappaat, mutta yritän täyttää ne. Eiköhän tästä porukalla selvitä, Kamsula naurahtaa.

Kamsula on koko lailla tuore kasvo SPR:ssä, sillä hän on ollut ensiapuryhmän toiminnassa aktiivisesti kahden vuoden ajan. Hän myös käynyt SPR:n ryhmänjohtajakurssin. Taustaa hänellä on myös Vapepasta ja Autoliiton toiminnasta mm. liikenteenohjaajana.

Lue lisää tiistain 15.1.2019 Tervareitistä.