Villa, tuohi ja pahka uuteen muotoon

Marianne Ollikainen

Utajärvinen Kyllikki Häikiö muistelee kuinka kiinnostus villakudonnaisia kohtaan lähti alun perin liikkeelle siitä, että maatilalle hankittiin lampaita. Koska villan hinta oli varsin alhainen, kannatti villaa lähteä jatkojalostamaan ja samalla nostamaan työlle kunnon hintaa.

Häikiö tunnetaan Utajärvellä käsityöihmisenä, jonka käden taitoja on ihailtu vuosikymmeniä erilaisissa näyttely- ja myyntitilanteissa. Tällä kertaa hän on koonnut yhdessä miehensä Martti Häikiön kanssa villa- ja puutyönäyttelyn Utajärven kirjastoon.

Oppia ja kiinnostusta täkänöiden kutomiseen hän kertoo saaneensa kansalaisopiston käsityöpiiristä, mutta nyt etusijalla ovat shaalit ja villapeitteet. Näytteillä on myös vakoraanuja ja rekipeitettä.

– Täytyy tunnusta, että villakudonnaiset ovat minun juttuni. Olen tehnyt monenlaista ripsiliinoista villasukkiin, mutta viime talvenakin tuli kudottua kahdet loimet. Yhdestä tulee puolenkymmentä villashaalia, Häikiö laskeskelee.

Vuosikymmenten kokemuksella hän sanoo, että käsityön arvostus on lisääntynyt. Itse tekeminen ja luonnonmateriaalien nouseva kysyntä lisäävät käsityön arvostusta.

Hän pahoittelee, että pitkään jatkunut osuuskuntavetoinen käsityömyymälä Utajärvellä tuli tiensä päähän viime vuonna.

– Siinä taisi käydä myös sillä lailla, että emme saaneet innostettua uusia ja nuoria ihmisiä mukaan, hän naurahtaa.

Tuohi taipuu pieneksi ja suureksi

Martti Häikiö toteaa olevansa itseoppinut puu- ja tuohitöiden tekijä.

– Kun minä aloin 50 vuotta sitten kiinnostua näistä käsitöistä, niin kukaan ei opastanut vaan itse sain kokeilla ja edistyä erehdysten kautta. Tänä päivänä esimerkiksi näitä tuohitöitä on helppo opiskella, sillä nyt löytyy jopa tuohityökirjoja avuksi.

Häikiö käy pyydettäessä myös opastamassa tuohitöiden saloihin. Hän painottaa, että on tärkeää olla oikeaan aikaan liikkeelle, mikäli haluaa talvi-iltoina puuhastella tuohitöitä.

– Tuohta voi ottaa koivusta keväällä juhannukseen asti tai siihen asti, kun mahla virtaa. Nyt alkaa olla jo liian myöhäistä. Virsupariin menee noin 20 metriä 22-millistä tuohinauhaa. Konttiin menee moninkertaisesti enemmän ja siksi niitä tulee tehtyä vähemmän.

Vaikka tuohta voisi ottaa pystypuustakin, ottaa Häikiö tuohta yleensä kaadetusta puusta.

– Ei mene pää sekaisin, kun ei tarvitse itse kiertää puuta vaan saa kierittää pölliä, hän naurahtaa.

Kirjastossa on esillä perinteisten virsujen ja pöytäastioiden lisäksi päähineitä ja taidokkaita pieniä tuohikoruja. Lisäksi esillä on useita pahkatöitä. Häikiö on tehnyt myös erikokoisista pahkoista huonekaluja ja pieniä pöytäesineitä.