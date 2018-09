Vuoropuhelu tärkeää yrittäjäyhdistykselle

Utajärven Yrittäjät 40 vuotta

Arto Nenonen

Elettiin alkusyksyä 40 vuosikymmentä sitten eli vuonna 1978, kun Utajärven kunnanvirastoon kokoontui yksitoista miestä ja yksi nainen. Aiheena oli yrittäjäyhdistyksen perustaminen.

Perustamispäiväksi kirjattiin 28. elokuuta 1978. Paikallislehti Tervareitti kertoi jutussaan muutamaa päivää myöhemmin, että ”yhdistyksen tarkoituksena on paikkakunnan yksityisten yrittäjien aatteellisten ja talouspoliittisten asioiden hoitaminen.”

Yhdistyksen kymmenes puheenjohtaja, vuonna 2015 pestin vastaanottanut Markku Juntunen tutkailee johtamansa yhteisön historiikkia ja toteaa, että samoilla asioilla ollaan edelleen.

– Yrittäjien edunvalvontaa tässä pyritään hoitamaan näin paikallistasolla. Tärkein yhteistyökumppani yhdistykselle on Utajärven kunta, jonka kanssa käydään jatkuvaa vuoropuhelua.

Puhumaan pääsee aina

Juntunen sanoo, että yrittäjät pääsevät esittämään omia näkökantojaan päättäjille tarvittaessa.

– Kunnanhallituksen vieraaksi on aina päässyt, kun on pyytänyt. Kuinka vaikuttaminen on onnistunut, on toinen kysymys, Juntunen naurahtaa.

Utajärven Yrittäjät ry:n sihteerillä Sirpa Komminaholla on tähän vastaus.

– Kyllä joihinkin asioihin on päästy vaikuttamaan, Komminaho sanoo ja Juntunen myöntelee.

Tiiviimpään ja molempia osapuolia hyödyttävään yhteistyöhön olisi silti mahdollisuus. Juntunen sanoo, että taannoin kunnan antama palvelulupaus on jäänyt osittain sanahelinäksi.

– Palveluja pystyttäisiin ostamaan nykyistä enemmän paikallisilta toimijoilta, jos vain haluttaisiin. Näin me tämän asian näemme.

Rokua otettava vakavasti

Yrittäjät ja kunnan edustajat istahtavat aika ajoin saman pöydän ääreen keskustelemaan niin sanotuilla Yrittäjien aamukahveilla. Tilaisuuksissa on ennakkoon sovittu teema, mutta aiheesta on luvallista poiketakin.

Juntusen ja Komminahon mielestä sekä aamukahvitilaisuuksille että yrittäjien itse järjestämille iltakahveille on tilausta. Keskustelujen kautta ongelmia ja solmukohtia selvitetään, ei omissa nurkissa jupisemalla.

Hiljakkoin järjestetyssä iltakahvitilaisuudessa nousi esille Rokuan kehittäminen. Juntuselle aihe on henkilökohtaisestikin tärkeä.

– Tuntuu, että kunta ei suhtaudu Rokuaan vakavasti. Mitä muuta houkutinta meillä oikeastaan on kuin Rokua? Aluetta pitäisi ryhtyä kehittämään aivan erilaisella otteella kuin nykyään.

Esimerkiksi puheenjohtaja nostaa Kuusamon, joka lähes kaikessa markkinoinnissaan nostaa Rukan esille.

Lue koko juttu Tervareitistä 28.9.2018.