Yhteisötiloihin mahtuisi lisää käyttäjiä

Marianne Ollikainen

Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kunnat tarjoavat yrityksille, etätyöntekijöille ja yhteisöille ilmaisia ja avoimia työ- ja kokoustiloja. Muhoksella ja Vaalassa tilat sijaitsevat kunnantoimistolla, Utajärvellä hyvinvointitalolla.

Yhteisötyötilat ovat olleet käytössä jokaisessa kunnassa ainakin runsaan puoli vuotta, mutta käyttäjät ovat löytäneet tilat melko harvakseen. Vain Muhoksella Kumma on saanut vakinaista viikoittaista ja lähes joka päiväistä käyttöä.

Muhoksen yrittäjien puheenjohtajana ja Vaalan kunnassa elinvoimaluotsina toimiva Marika Kumpulainen kertoo, että Kumman tiloissa on useampia sellaisia yrittäjiä, jotka tarvitsevat tiloja kerran tai pari viikossa. Onpa joku yritys järjestänyt myös uusien työntekijöiden haastattelun Kummassa.

– Iltaisin tilan valtaavat järjestöt ja yhdistykset, kertoo Kumpulainen.

Muhoksen tilojen aktiivinen käyttö on helppoa, sillä tilavarauksen voi tehdä Muhoksen kunnan verkkosivujen kautta. Työtilat eivät ole tarkoitettu vakituiseen käyttöön, vaan ne ovat päiväkäyntiin ja avoimet myös vieraspaikkakuntalaisille yrittäjille.

Kuten kaikki muutkin yhteisötyötilat, niin myös Kumman työtilat tarjoaa Muhoksen kunta ja tiloja hallinnoi Muhoksen Yrittäjät. Kunta on äskettäin hyväksynyt toistaiseksi voimassa olevan jatkosopimus tilojen käytöstä.

Vaalassa Voimala-yhteisötyötila toimii kunnantoimiston ensimmäisessä kerroksessa ja sen tilat on varattavissa infopisteen kautta. Hallintojohtaja Ari Niskanen toivoisi tiloille paljon enemmän käyttöä. Tarjolla on hiljaista toimistotyötilaa niin etätyöntekijöille kuin satunnaisille tarvitsijoillekin. Kunnantoimiston langaton verkkoyhteys on käytettävissä, vain oma tietokone on otettava mukaan.

– Niitä tiloja voi varata vaikka tenttiin tai pääsykokeisiin lukeva nuori, jos kotona sattuu olemaan rauhatonta, Niskanen vinkkaa.

Myös Vaalassa tilojen varaaminen on mahdollista järjestöille ja yhdistyksille.

Utajärven Syke-yhteisötyötila aloitti Hyvinvointitalon kolmannessa kerroksessa viime syksynä hiukan ennen joulua. Yrityspuiston toimitusjohtaja Vuokko Paso myöntää, että tilojen aktiivinen markkinointi on ollut vähäistä ja se on vaikuttanut käyttäjien aktiivisuudessa.

– Tilat ovat niin satunnaisten tarvitsijoiden kuin säännöllisten etätyöntekijöiden käytössä. Myös järjestöt ja yhdistykset ovat tervetulleita.

Kaikissa yhteisötyötiloissa on käytössä langaton verkkoyhteys, mutta Utajärvellä lisäksi myös projektori ja videotykki.

Utajärvellä tilojen varaamista voi tiedustella kunnan yhteispalvelupisteestä Vanhatie 46:sta, mistä saa myös avaimen tiloihin.